Unul dintre marinarii răniți în incendiul de pe nava Gas Lisbon a murit la spital

Petrolierul LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovit în noaptea de luni spre marți în afara apelor teritoriale ale României. FOTO ISU Tulcea

Unul dintre marinarii răniți în urma incendiului izbucnit la bordul petrolierului GAS LISBON, în Marea Neagră, a decedat la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, unde fusese internat după intervenția de salvare. Acesta prezenta arsuri la nivelul căilor respiratorii, potrivit Ziua de Constanța.

Trei membri ai echipajului au fost transportați la Spitalul Județean Tulcea pentru îngrijiri medicale, în urma incendiului. Potrivit informațiilor comunicate inițial de medici, doi dintre aceștia prezentau arsuri de gradul II și III la nivelul feței și membrelor superioare, precum și multiple plăgi provocate de fragmente rezultate în urma exploziei.

Incidentul la nava GAS LISBON s-a produs în urma unor lovituri cu drone, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, în Zona Economică Exclusivă a României.

Nava, sub pavilion Liberia, plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane.

Președintele Nicușor Dan a declarat pe rețeaua X că incidentul este cel mai probabil legat de războiul declanșat de Rusia și că „instituțiile statului sunt în alertă”.

Incidentul s-a produs pe 21 iulie, în jurul orei 00:05. Potrivit președintelui Nicușor Dan, nava se afla la aproximativ 20 de mile marine de țărmul românesc. Autoritatea Navală Română a precizat că locul incidentului era situat la aproximativ 14 mile marine de Sfântu Gheorghe.

Centrul Maritim de Coordonare pentru Căutare și Salvare Constanța (MRCC Constanța) a fost alertat după izbucnirea unui incendiu la bordul navei. Alerta a fost transmisă atât prin mesaje radio, cât și prin sistemul internațional de salvare Cospas-Sarsat.

Departamentul pentru Situații de Urgență a explicat, miercuri, de ce navele multirol din dotarea IGSU nu au fost folosite la incendiul izbucnit pe nava Gas Lisbon, aflată în largul Mării Negre.

Potrivit DSU, nava de stingere a incendiilor pe mare, de tip FI-FI, nu este încă operațională complet, iar una dintre probleme a fost încadrarea funcției de comandant de navă, pentru care legea cere experiență și vechime în domeniul naval. În plus, autoritățile spun că, indiferent de stadiul navei, o intervenție directă nu ar fi fost sigură, pentru că vasul transporta aproape 3.800 de tone de propan.