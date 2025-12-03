Val de escrocherii cu videoclipuri AI. Românii devin ţinte uşoare: "Dacă îi trimit mamei sau bunicii, întreabă dacă e real sau nu"

România nu are legislaţia necesară pentru a lupta cu acest fenomen. Foto: Getty Images

Escrocii folosesc acum inteligența artificială pentru a crea videoclipuri false cu oameni care suferă. Aceştia cer donații pentru cazuri inventate. Sfera videclipurilor ajunge de la victime ale unor inundaţii care au rămas fără locuinţe pănă la copii care cer bani pentru operații. Legislaţia în ţara noastră este deficitară în ceea ce priveşte inteligenţa artificială, iar cei care postează nu sunt nici măcar obligaţi să marcheze conţinutul ca fiind creat cu AI. Sunt însă câteva lucruri la care ar trebui să fim atenţi pentru a ne da seama că materialele pe care le vedem nu sunt de fapt adevărate.

"Nu mai am nimic, totul a fost distrus de inundații. Sunt mamă singură. Casa noastră a fost complet distrusă. Nu mai am pe nimeni, nu am cui să îi cer ajutorul. Vă rog, donați dacă puteți", se arată într-un videoclip realizat cu AI.

"Ați urmărit un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. L-am creat chiar noi, de pe telefon, cu ajutorul variantei gratuite a unui motor AI. Bineînțeles, dacă ne uităm cu atenție, observăm că există anumite neconcordanțe. Trebuie însă să ținem cont și de statistici, iar acestea arată că 7 din 10 români sunt analfabeți digitali, adică nu au cunoștințe de bază privind folosirea unui calculator. Așadar, dacă luăm acest lucru în considerare, ne dăm seama cum foarte mulți români cad victimă acestor tentative de fraudă", a explicat Ana Ciuvică, reporter Antena 3 CNN.

În ultima perioadă, vedem tot mai des videoclipuri realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale. O parte sunt marcate conform, altele însă nu. O parte sunt inofensive, dar nu toate. De multe ori, escrocii profită de lipsa de cunoştinţă şi de empatia oamenilor.

"Pentru mine încă e ușor, dar dacă îi trimit mamei sau bunicii mele un video de acest gen, de multe ori trebuie să întrebe dacă e real sau nu. Este extrem de greu", spune un om.

România nu are legislaţia necesară pentru a lupta cu acest fenomen.

"Avem un proiect de lege în dezvoltare privind utilizarea inteligenței artificiale. Acesta conține obligații cu privire la transparența și marcarea conținutului generat de inteligența artificială, precum și sancționarea folosirii ilegale a sistemelor AI", a explicat Maria Văduva, avocat.



Escrocii se folosesc acum de presupuse cazuri sociale pentru a cere bani. Sunt însă câteva lucruri la care ar trebui să fim atenţi pentru a nu deveni victime.

"De exemplu, putem să fim atenți la umbrele și reflexiile din ochi, la sincronizarea dintre buze și cuvintele pe care chipurile le-ar rosti persoanele respective. Un alt indiciu poate fi numărul degete­lor care apar în imagini – de multe ori inteligența artificială greșește aici. De asemenea, putem fi atenți la anumite obiecte care nu par naturale", a spus Monica Dajbog, purtător de cuvânt al MAI.



Autorităţile recomandă să anunţaţi imediat poliţia în cazul în care vedeţi astfel de postări.