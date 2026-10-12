Vânzările de smartphone-uri au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani. Care sunt cauzele

Vânzările de smartphone-uri au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani. sursa foto: Getty

Livrările globale de smartphone-uri au înregistrat un declin anual de 20% în trimestrul trei, atingând cel mai scăzut nivel de după 2012, în condiţiile în care o penurie prelungită de cipuri de memorie a crescut preţurile telefoanelor şi a diminuat cererea, arată estimările preliminare ale firmei de consultanţă Counterpoint Research, notează Agerpres.

Majorarea preţurilor pentru componente de memorie, în contextul majorării cererii pentru proiectele de infrastructură AI, au dus la avansul costurilor de producţie şi au determinat firmele să crească preţurile telefoanelor şi să prioritizeze profitabilitatea în detrimentul volumelor de livrări.

"Consumatorii folosesc aceleaşi dispozitive pe o perioadă mai lungă decât cea estimată, iau tot mai mult în considerare dispozitivele recondiţionate şi prioritizează aparatele cu o valoare mai ridicată", a indicat Shilpi Jain, analist al Counterpoint.

Smartphone-urile Samsung, cele mai vândute în întreaga lume

Samsung are în continuare cea mai ridicată cotă de piaţă globală, de 23%, datorită cererii pentru gama Galaxy Z Fold8, deşi livrările de smartphone-uri au scăzut în ritm anual cu 3% în trimestrul trei.

Cota de piaţă a Apple a ajuns la 22%, depăşind pentru prima dată pragul de 20% în trimestrul trei, chiar dacă a raportat un declin al livrărilor.

Companiile chineze OPPO şi Vivo au raportat scăderi al livrărilor de peste 20%, Xiaomi de peste 30%, iar cota sa de piaţă s-a redus la 10%.

Analiştii de la Counterpoint şi-au menţinut prognozele referitoare la scăderea cu aproximativ 14% a livrărilor globale de smartphone-uri în acest an şi a declarat că este posibil ca penuria de cipuri de memorie să persiste şi în 2027.