Viorica Dăncilă, prima femeie care a devenit președinte al PSD: „Votul vostru mă onorează, dar mă și responsabilizează”

Viorica Dăncilă a câștigat alegerile pentru conducerea PSD. Dăncilă este prima femeie președinte din istoria PSD, fiind aleasă cu 2828 de voturi.

„Votul vostru mă onorează și mă responsabilizează. Știu că va fi un drum complicat și că acum încep luptele, dar sunt milioane de români care cred în noi. Sunt mulți oameni a căror speranță e legată de PSD. Toți îmi spuneau să accepți, ești prima femeie prim-ministru. Și atunci m-am gândit, am o dublă responsabilitate, am responsabilitatea să duc această țară pe drumul bun. Vreau să arăt întregii țări că un prim-ministru femeie poate fi la fel de bun ca un președinte bărbat. Mulți au spus că nu vom putea avea un președinte de succes, dar iată că peste câteva zile încheiem Președinția rotativă a UE și vreau să le mulțumesc tuturor. A adus multe cuvinte de laudă pentru România. Chiar dacă următoarea președinție va fi peste 14 ani, am arătat mă merităm aprecierea tuturor statelor membre.

Azi m-ați votat primul președinte femeie din PSD. Vom aduce PSD pe primul lor în preferințele românilor. Vom duce partidul spre victorie. PSD e cel mai românesc partid, e partidul care întotdeauna a pus în primul rând românii și soarta României. Suntem partidul care poartă în suflet tricolorul, partidul cel mai pro-european, un partid deschis care trebuie să aducă viitorul României. Vreau să vă cer să aveți încredere și să ne implicăm ca acest partid și această țară să aibă locul care i se cuvine”, a spus Dăncilă.

