Cea mai cunoscută vloggeriță din România, bătută în parcare: ”Mi-l înfige în picior cu toată forța lui”

Bianca Adam, cunoscută sub numele de Tequila, a povestit într-un video impresionant pe canalul său de Youtube cum a fost lovită cu o bară de fier de un dezvoltator imobiliar după ce ar fi spart marmura din fața blocului său în momentul în care și-a parcat mașina.

”A sărit la bătaie, m-a împins, mi-a smult telefonul din mână. Nu mai aveam telefon în momentul ăla, am scos spray-ul, l-am spray-at, iar el cu telefonul meu a aruncat foarte puternic în Brandy și i-a spart capul. Eu am fugit în magazinul de lângă, magazinul care aparține blocului, să cer ajutor. Fără telefon, fără chei de la mașină, fără chei de la casă, fără Brandy, mă trezesc cu el, un metru optezeci de om, că iese cu un fier din ala de 2-3 metri, din ăla de construcții. Înjură și aleargă spre mine cu el și mi-l înfige în picior , cu toată forța lui. Am să las legea să se ocupe de el”, spune tânăra.