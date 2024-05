Emil Boc, la lansarea candidaților PNL din Cluj: ”Noi, aici, am înțeles dintotdeauna că cea mai bună politică este politica rezolvării problemelor oamenilor”

Emil Boc a declarat, la evenimentul de lansare a candidaților PNL din Cluj, că întotdeauna la Cluj s-a înțeles că cea mai bună politică este politica rezolvării problemelor oamenilor.

Sursa foto: Facebook/ PNL

”Clujul a fost, este, și va rămâne PNL! Acest lucru vreau să știți și am încredere că această echipă minunată a Clujului. Așa cum au spus și colegii mei, știu să facă ceea ce este mai bine pentru oameni, pentru că noi aici, la Cluj, am înțeles dintotdeauna că cea mai bună politică este politica rezolvării problemelor oamenilor și împreună cu dumneavoastră am adus Clujul și PNL-ul pe primul loc.

(...) Orașul nostru are cel mai mare buget din România dintre municipiile reședință de județ. De asemenea, bugetul orașului nostru a crescut de 20 de ori, în ultimii 20 de ani, de la 40 de milioane de euro, la peste 800 de milioane de euro.

Clujul a recuperat decalajul de dezvoltare față de alte județe și am depășit încet, dar sigur, Constanța, Brașov, Timiș și astăzi, Clujul este primul după Capitală datorită muncii lui Alin Tișe, datorită munci lui Matei, de la Turda, a lui Drăgan de la Gherla, a lui Moroșan, a lui Roșigan, de la Câmpia Turzii, a lui Daniel Buda, de aici, din Parlamentul European și nu în ultimul rând a muncii fiecărui clujean. Am reușit aceste lucruri împreună și nu în ultimul rând celor aproape 60 de primari PNL cu care împreună am reușit să ajungem aici.

Lansarea candidaților PNL din județul Cluj Lansarea candidaților PNL din județul Cluj. Discursuri susținute de Nicolae Ionel Ciucă, presedintele PNL, Lucian Bode, secretarul general al PNL, Daniel Buda, europarlamentar PNL și alți lideri locali. Publicată de Partidul Naţional Liberal pe Vineri, 17 mai 2024

Clujul este orașul cu cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Nu spunem noi, spune Banca Mondială Clujul, este în primele 10 orașe din Uniunea Europeană în materie de calitate a vieții.

Clujul este în primele 10 orașe din Uniunea Europeană în privința promovării politicilor verzi nepoluante. Clujul este unul dintre cele mai sigure orașe din Uniunea Europeană. Clujul a dobândit titlul de capitală Europeană a tineretului, a dobândit titlul de capitală europeană a sportului.

De asemene, Cluj a participat și a ajuns în finală pentru capitala Europeană a inovării. De asemenea, Clujul este parte la cele mai importante rețele europene care vizează digitalizarea și inovarea”, a declarat Emil Boc.