Vizită NATO pe șantierul autostrăzii Pitești-Sibiu. De ce este atât de importantă din punct de vedere strategic

1 minut de citit Publicat la 11:10 01 Iul 2026 Modificat la 11:10 01 Iul 2026

Vizită NATO pe șantierul autostradei Pitești-Sibiu. Foto: CNAIR / Facebook

După 30 de ani de amânări și întârzieri, începe să prindă contur una din cele mai importante autostrăzi din istoria României. Tronsonul Pitești-Sibiu străpunge, pentru prima oară, Munții Carpați. Semnificația strategică este indiscutabilă, cu efect asupra economiei și a turismului. Cea mai spectaculoasă parte este cea de mobilitate militară, concept cu valențe naționale și aliate.

Trupele din Grupului de Luptă al NATO de la Cincu (județul Brașov) și cele americane de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu se vor putea deplasa mult mai ușor împreună cu tehnica militară, între cele 2 puncte strategice ale României și ale NATO.

Comandatul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) a cerut țărilor din Flancul Estic al NATO să-și modernizeze infrastructura în așa fel încât, la nevoie, trupele și tehnica să fie mai ușor deplasate către zonele de concentrare a forțelor.

CNAIR scria, pe 30 iunie, despre interesul geostrategic al NATO pentru Secțiunea 2 (Boița-Cornetu) a autostrăzii.

„30 de ofițeri ai Corpului Multinațional Sud-Est de la Sibiu cu expertiză în domeniul logistic, de infrastructură și contractare au efectuat, marți, 30 iunie 2026, o vizită de documentare și informare în șantierul Secțiunii 2 (Boița-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1).

Vizita oficialilor Alianței Nord-Atlantice a vizat 2 componente majore în șantier:

accesul în puncte cheie din șantier în zona Boița-Câineni-Robești sub coordonarea oficialilor asocierii de constructori turci Mapa-Cenghiz

discuții de informare cu privire la evoluția lucrărilor în cadrul Organizării de Șantier de la Câineni

Documentarea reprezentanților Corpului Multinațional Sud-Est de la Sibiu în șantierul Secțiunii 2 a vizat înțelegerea parametrilor structurali și a claselor de încărcare utilizate în proiectarea lucrărilor de artă (poduri și viaducte majore), precum și corelarea acestora cu clasele militare de încărcare (MLC) specifice tehnicii militare.

Un alt aspect al documentării a vizat și caracteristicile geometrice și de gabarit al celor 3 tuneluri (Balota, Robești și Boița 1) aflate în prezent în lucru necesare pentru transporturile multinaționale agabaritice.

Secțiunea 2, în lungime de 31,33 km, are pe traseu 7 tuneluri (aproximativ 5 km), 24 de poduri și 24 de viaducte (circa 11 km), fapt ce îi conferă și o importanță geostrategică în contextul în care aceasta va străpunge Munții Carpați.

După finalizare, acest tronson montan care va traversa Carpații va asigura mult așteptata conexiune rutieră de mare viteză între regiunile istorice ale României, pe axa Est–Vest (Banat, Transilvania, Muntenia și Dobrogea), pe o distanță de aproximativ 850 km”, se arată într-o postare de pe Facebook.