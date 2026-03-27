Radu Tudor, despre o posibilă ruptură între SUA şi Europa: Administraţia Trump ar fi putut să invoce Articolul 4 din NATO

Radu Tudor, analist militar şi realizator emisiuni Antena 3 CNN.

Analist militar şi realizator emisiuni Antena 3 CNN, Radu Tudor, a declarat vineri după-amiaza, într-o intervenţie live, că Administraţia Trump ar fi putut să invoce Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic dacă şi-ar fi dorit sprijinul statelor membre în războiul din Iran. Afirmaţiile sale au venit în urma declaraţiilor secretarului de stat american Marco Rubio, care a participat astăzi la reuniunea G7 de lângă Paris. Totodată, Radu Tudor a comentat posibilitatea ca Iranul să creeze veste cu material nuclear, care ar putea fi folosite în atacuri sinucigașe.

JD Vance: Iranul ar putea dezvolta veste cu material nuclear

"Cred că este important ca poporul american să cunoască opțiunile disponibile pentru ce? Și anume opțiunile menite să garanteze că Iranul nu va deține niciodată o armă nucleară. Vorbiți despre oameni care intră într-un supermarket aglomerat purtând o vestă, o detonează și câteva persoane sunt ucise, iar asta este o tragedie îngrozitoare. Ce se întâmplă când ceea ce se află în vestă nu este ceva care poate ucide câteva persoane, ci poate ucide... zeci și zeci de mii de oameni.

Acesta este cel mai important obiectiv de securitate națională american care există pentru orice administrație, în orice moment: nu vrei ca cei mai răi oameni din lume să dețină o armă nucleară. De aceea președintele face acest lucru. De aceea îi pasă atât de mult de această problemă în particular", a declarat vicepreşedintele SUA.

Radu Tudor, despre posibilitatea ca Iranul să creeze veste cu material nuclear, care ar putea fi folosite în atacuri sinucigașe

"Eu cred că fie vorba despre o figură de stil, pentru că altfel ar fi cazul unei ignoranţe periculoase şi n-ar fi prima oară când auzim astfel de aluzii nepotrivite cu situaţii complet în afara realităţii. Cert este că, de foarte mult timp, comunitatea internaţională şi, în special, Statele Unite, se străduieşte să oprească programul nuclear iranian. Şi am avut diverse programe, am avut diverse acorduri – se pare că ele nu au funcţionat, pentru că nu te poţi baza pe sinceritatea Iranului.

Evident, nu pot exista veste cu încărcătură nucleară, aşa ceva este o utopie, dar organizaţiile teroriste afiliate Iranului, precum Hamas sau Hezbollah, plus Jihadul Islamic Palestinian, oricând pot crea situaţii extrem de complicate şi-n Orientul Mijlociu, şi-n zona occidentală", a declarat Radu Tudor în cadrul emisiunii "România 360", difuzată la Antena 3 CNN.

El a mai adăugat următorarele afirmaţii: "Aşadar, pericolul există, planificarea trebuie să fie mult mai bună şi, cu siguranţă, cu cât va dura mai mult acest război, cu atât ne vom aminti de alte campanii care au fost cu costuri uriaşe pentru America din punctul de vedere al vieţilor pierdute, dar şi din punct de vedere financiar".

Declaraţiile lui Marco Rubio, înainte să se întâlnească cu aliaţii din G7

Pe de altă parte, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a fost trimis vineri de Donald Trump în Europa. Este vorba despre întâlnirea de la G7, organizată în Franţa, unde va discuta cu aliaţii. Vizita lui Marco Rubio vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a atacat țările NATO pentru reticența sau refuzul lor de a participa la războiul din Iran.

"Statele Unite sunt solicitate în mod constant să ofere ajutor într-un război, iar noi suntem mai implicați decât orice altă țară din lume într-un conflict care se desfășoară pe un alt continent, în Ucraina. Dar când SUA au avut nevoie de ajutor, nu au primit răspunsuri pozitive adecvate. Așa că, în acest moment, el (n.r.: Donald Trump) doar face observația că, știți, cred că au fost câțiva lideri europeni care au afirmat că acesta nu este războiul Europei. Ei bine, Ucraina nu este războiul Americii. Și, totuși, am contribuit mai mult la acea luptă decât orice altă țară din lume", a spus oficialul de la Washington despre aliaţi, înainte să se aşeze la masă.

Întrebat de Robert Kiss, realizatorul emisiunii "România 360", spre ce se îndreaptă lucrurile după declaraţiile lui Marco Rubio, respectiv spre o ruptură mai adâncă, mai profundă între SUA şi Europa, Radu Tudor a răspuns astfel:

"E o retorică nefericită, care vine de la Washington, pentru că, dacă Administraţia Trump ar fi vrut sprijinul NATO ar fi putut foarte simplu să invoce Articolul 4, să genereze consultări în rândul celor 32 de aliaţi, s-ar fi creat o şedinţă a Consiliului nord-atlantic şi-n urma acelei reuniuni s-ar fi decis dacă există un sprijin aliat sau nu pentru un astfel de război".

Este prima vizită a lui Marco Rubio în afara Statelor Unite de la declanşarea războiului americano-israelian împotriva Iranului, în urmă cu aproape o lună.

"Numai că Marco Rubio, Pete Hegseth, Steve Witkoff, Jared Kushner nefiind diplomaţi, neavând o experienţă diplomatică îndelungată, așa cum ne-a obișnuit Statele Unite să propulseze la vârful Administrației, probabil nu știu că, cel puțin în ultimele două mari războaie pe care Statele Unite le-au dus, și anume în Irak și în Afganistan, a fost vorba de o coaliție de voință, adică statele care doresc să sprijine SUA s-au implicat cu trupe, cu tehnică militară, cu sprijin logistic.

Iată, fapt pe care îl face și România acum, punând la dispoziție bazele sale aeriene. Deci, prin tradiția coaliției de voință, cu siguranță Statele Unite ar fi primit sprijin nu doar din partea României, ci și din partea altora. Și Marea Britanie, și Germania, și Franța, și Italia sprijină efortul Statelor Unite în Orientul Mijlociu, dar se pare că nu e un nivel suficient de înțelegere la Washington pentru acest efort și, pe de altă parte, ar fi cu totul nepotrivit ca NATO să se implice instituțional în acest război", a mai precizat Radu Tudor în cadrul declaraţiilor.

În încheiere, acesta a mai făcut următoarele precizări: "Dar va trebui să trecem peste aceste incidente de moment, peste retorica anti-NATO a lui Donald Trump, pentru că pe 2 aprilie marcăm 77 de ani de la fondarea acestei alianțe, care s-a întâmplat în 2 aprilie 1949. Atenție, prin Tratatul de la Washington și culmea, acum vin de la Washington, cele mai dure mesaje anti-NATO și ne așteaptă în luna iunie, la Ankara, un summit NATO crucial, pe care dacă Statele Unite nu-l vor trata cu respect și cu valoarea cuvenită, s-ar putea ca ceea ce vedem acum să ni se pară o joacă de copii".

Donald Trump a prelungit ultimatumul dat Iranului până pe 6 aprilie

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat că prelungeşte din nou ultimatumul dat Iranului. Teheranul ar fi cerut oprirea pentru şapte zile a atacurilor asupra instalațiilor energetice, dar Washingtonul a extins termenul la zece zile, până pe 6 aprilie.

"Ieri au spus că nu negociem cu ei, iar acum recunosc că am negociat cu ei. Așadar, vor să încheie o înțelegere. Motivul pentru care vor să încheie o înțelegere este că au luat bătaie rău de tot", a precizat liderul de la Casa Albă.

Casa Albă şi Departamentul american al Apărării iau în considerare trimiterea a cel puţin 10.000 de soldaţi suplimentari în Orientul Mijlociu în următoarele zile. Scopul este de a-i oferi preşedintelui Donald Trump mai multe opţiuni militare chiar dacă liderul de la Casa Albă şi-a extins ultimatumul privind atacuri asupra sectorului energetic iranian cu zece zile, a relatat The Wall Street Journal.