Comisia Europeană suspendă PNRR în cazul Ungariei la inițiativa lui Dacian Cioloș: "Nu vrem să sponsorizăm cleptocrația lui Viktor Orban"

Dacian Cioloș a indicat că decizia este motivată de suspiciunea că banii europeni ar putea consolida regimul premierului Viktor Orban.

"Comisia suspendă aprobarea planului de redresare al lui Orbán. Bun. @RenewEurope a cerut asta săptămâna trecută. De ce? Pentru că astăzi nu avem garanții că banii vor ajunge la maghiarii cinstiți și merituoși - și nu doar la prietenii lui Orbán" - a scris Cioloș pe rețeaua de socializare.

Commission suspends the approval of Orbán’s recovery plan. Good. @RenewEurope asked for this last week. Why? Because today we have no guarantees the money will go to honest and deserving Hungarians — and not just Orbán’s cronies.



