Dan Barna: Reducerile la coeziune și agricultură sunt o greșeală în noul buget al UE

Viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028 – 2034 riscă să afecteze fondurile de coeziune și agricultura, domenii esențiale pentru România, avertizează europarlamentarul Dan Barna. Acesta spune că propunerea Comisiei Europene schimbă arhitectura bugetară și pune în competiție politicile tradiționale ale UE cu noile priorități.

„Cred că bugetul, următorul buget pe șapte ani al Uniunii Europene, este principalul dosar, în momentul de față, în Parlamentul European. Este un buget a cărui negociere, teoretic, poate să fie până la finalul lui 2027, dar care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2028. În realitate însă, având în vedere contextul electoral din Europa, este un buget care ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026”, a declarat Dan Barna.

Europarlamentarul critică propunerea Comisiei de a concentra fondurile europene într-un plan național unic pentru fiecare stat membru, ceea ce ar reduce rolul Parlamentului European în deciziile bugetare.

„Ideea aceasta, ce cec în alb pe care Comisia îl solicită, spunând «acesta este bugetul, aceștia sunt banii, hai să-i punem pe toți într-o găleată și vedem noi», nu are cum să funcționeze. Parlamentul European este singura instituție europeană votată de toți cetățenii Europei și, în tratate, scrie foarte clar că Parlamentul are atribuție bugetară”, a afirmat Barna.

Potrivit europarlamentarului, în forma actuală, bugetul propus presupune o creștere ușoară a alocării totale, însă cu reduceri pentru politicile de coeziune și agricultură.

„Bugetul, așa cum a fost prezentat, cu o ușoară creștere, presupune o reducere a componentelor bugetare și pe agricultură, și pe coeziune. Dacă renunțăm la modelul social european, care este definitoriu pentru Uniunea Europeană, nu facem decât să deschidem ușa exact pentru propaganda extremistă care cântă prohodul Uniunii Europene”, a spus Dan Barna.

Acesta avertizează că diminuarea acestor politici ar slăbi legătura dintre Uniunea Europeană și cetățeni.

„Acestea sunt exact proiectele care au dus Uniunea Europeană cel mai aproape de cetățean: coeziunea, fondurile care ridică țările mai puțin dezvoltate, și agricultura”, a mai declarat europarlamentarul.

Negocierile privind bugetul UE pentru perioada 2028-2034 se află într-o fază incipientă și ar urma să continue pe parcursul următorilor doi ani. Parlamentul European a anunțat deja că ar putea respinge pachetul bugetar dacă fondurile de coeziune și politica agricolă comună vor fi diminuate în forma finală.