Doi jurnaliști care sfidează din închisoare regimurile pro-Kremlin din Belarus și Georgia au câștigat Premiul Saharov

2 minute de citit Publicat la 13:54 22 Oct 2025 Modificat la 13:54 22 Oct 2025

Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli sunt laureații Premiului Saharov pentru libertatea de exprimare pe 2025. Sursă foto: www.europarl.europa.eu

Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli, doi jurnaliști încarcerați de regimurile autoritare din Belarus și Georgia, sunt laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din 2025, anunță Parlamentul European.

Premiul urmează să fie decernat de instituția citată într-o ceremonie care va avea loc pe 16 decembrie anul curent.

„Prin decernarea Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din acest an jurnaliștilor Andrzej Poczobut din Belarus și Mzia Amaglobeli din Georgia, onorăm doi oameni al căror curaj strălucește ca o stea călăuzitoare pentru toți cei care refuză să fie reduși la tăcere.

Ambii au plătit scump pentru dezvăluirea adevărului în fața unor regimuri autoritare, devenind simboluri ale luptei pentru libertate și democrație.

Parlamentul este alături de ei și de toți cei care continuă să revendice libertatea”, a spus președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Andrzej Poczobut a fost condamnat la opt ani de detenție de regimul lui Aleksandr Lukașenko

Andrzej Poczobut este jurnalist, eseist, blogger și activist al minorității poloneze din Belarus.

Cunoscut pentru criticile sale dure la adresa regimului Lukașenko și pentru articolele sale despre istorie și drepturile omului, Poczobut a fost arestat de mai multe ori.

El se află în detenție din 2021, după ce a fost condamnat la opt ani de închisoare într-o colonie penitenciară.

Sănătatea sa s-a deteriorat de atunci. În ciuda faptului că nu primește îngrijirile medicale de care are nevoie, jurnalistul încă luptă pentru libertate și democrație.

Starea de sănătate actuală a lui Poczobut nu este cunoscută, iar familia sa nu are voie să îl viziteze.

Într-o rezoluție adoptată pe 15 martie 2023, Parlamentul European a solicitat eliberarea imediată și necondiționată a jurnalistului, arătând că acuzațiile împotriva sa au fost „motivate politic”, vizând „reducerea la tăcere a vocilor independente și suprimarea libertății de exprimare și de asociere”.

Mzia Amaglobeli a fost arestată după protestele antiguvernamentale din Georgia

Mzia Amaglobeli, jurnalistă georgiană, directoare a canalelor online Batumelebi și Netgazeti, a fost arestată în ianuarie 2025 pentru că s-a alăturat protestelor antiguvernamentale din Georgia.

În august, ea a fost condamnată din motive politice la doi ani de închisoare.

Prima femeie prizonier politic din Georgia de la independența țării și o apărătoare a libertății de exprimare, Amaglobeli a devenit figura principală a mișcării de protest pro-democrație din Georgia, opunându-se regimului partidului de guvernământ „Visul georgian”, acuzat că a manipulat alegerile din octombrie 2024.

În rezoluția adoptată la 19 iunie 2025, Parlamentul a solicitat, de asemenea, eliberarea imediată și necondiționată a jurnalistei Mzia Amaglobeli.

Parlamentul European a decernat în trecut Premiul Saharov opoziției lui Lukașenko

Parlamentul European este un susținător ferm al opoziției democratice din Belarus, căreia i-a acordat Premiul Saharov pentru libertatea de gândire în 2020.

În mai 2024, președinta Roberta Metsola a semnat o scrisoare de intenție pentru a consolida cooperarea dintre Parlamentul European și forțele democratice din Belarus.

În cadrul ședinței plenare care a avut loc la Strasbourg pe 22 octombrie 2025, Parlamentul a găzduit doi lideri proeminenți ai opoziției din Belarus, Serghei Țihanovski și Svetlana Țihanovskaia.

În ceea ce privește Georgia, în noiembrie 2024 Parlamentul a solicitat țării să organizeze noi alegeri, în contextul în care cele desfășurate în luna octombrie au fost puternic contestate în stradă.

În iulie 2025, eurodeputații au adoptat o rezoluție prin care deplâng regresul democratic și represiunea din Georgia și afirmă că actualul guvern georgian pune în pericol procesul de aderare a țării la UE.

Parlamentarii europeni au cerut UE și statelor membre să impună sancțiuni coordonate împotriva principalilor oficiali ai partidului „Visul georgian” și au solicitat, de asemenea, Comisiei Europene să revizuiască punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia.