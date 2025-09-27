Dolors Montserrat, secretar general PPE, a numit cele 4 mari provocări ale Europei. "Avem nevoie de un pact privind imigraţia". Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Dolors Montserrat, europarlamentar şi secretar general PPE, a afirmat la emisiunea Be EU, de la Antena 3 CNN, că Ilie Bolojan încearcă acum să implementeze reformele pe care Marcel Ciolacu n-a reuşit să le realizeze. Ea a vorbit şi despre cele patru mari provocări ale Europei în 2025.

"Avem multe provocări în acest an. Prima: securitatea şi apărarea, foarte importante pentru toată Europa, dar desigur pentru toate ţările din Est, cum ar fi şi România. A doua: competivitatea. Avem nevoie ca industria să fie puternică. A treia: imigraţia şi un pact privind imigraţia la nivel european.

În următoarele 6 luni, vom avea directiva pentru toţi imigranţii ilegali care sosesc în Europa, pentru că eu spun mereu că Europa trebuie să decidă cine vine aici, nu mafiile.

Iar a patra problemă, foarte importantă pentru PPE, este cea a sectoarelor primare, cum ar fi agricultorii, toţi oamenii care lucrează în zonele rurale.

Sunt foarte mândră că sunt secretarul general al PPE, cel mai mare partid şi cel mai mare grup din Parlamentul European. Asta înseamnă că PPE promovează mereu egalitatea între bărbaţi şi femei.

Prim-ministrul Ilie Bolojan are sprijinul nostru. El face ceea ce românii au nevoie pentru a rezolva problemele societăţii. Am văzut că fostul prim-ministru nu a găsit soluțiile. Bolojan este un premier care insistă pentru reforme. În primul rând, trebuie redus deficitul bugetar, pentru că asta va creşte economia şi competivitatea României.

Cetăţenii României au reuşit să oprească aceste interferenţe şi să oprească populismul şi extremismul apropiat de Putin, care este dușmanul nostru european. Europa trebuie să fie puternică, pentru a opri interferenţele care vin din afară şi România a făcut asta. Protejarea statului de drept în Europa ne oferă securitate şi libertateîn acelaşi timp.

Şi România, ca şi Spania, are foarte multe IMM-uri, micii antreprenori care asigură, în final, 85% din locurile de muncă din ţările noastre. Trebuie să ajutăm aceste companii. Cum? Să meargă înainte şi să crească. Trebuie să avem mai multă flexibilitate, mai puţină birocraţie, mai puţine poveri puse asupra lor şi mai puţine taxe", a spus Dolors Montserrat la emisiunea Be EU.