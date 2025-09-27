După ani de pierderi, UE raportează surplus pe exporturile high-tech. Care e secretul

Washingtonul a generat circa 156 miliarde de euro pentru economia high-tech a UE. sursa foto: Getty

Industria farmaceutică a devenit cel mai valoros export high-tech al Uniunii Europene, impulsionând primul surplus comercial al blocului din ultimii ani. Însă rămâne întrebarea: va rezista în fața tarifelor impuse de SUA?

Balanța comercială a UE în domeniul tehnologiilor de vârf a revenit pe plus. În această categorie intră produse precum semiconductori, utilaje bazate pe inteligență artificială, tehnologii pentru energie regenerabilă și echipamente medicale, scrie Euronews.

În 2024, exporturile globale ale UE au depășit 501 miliarde de euro, în creștere cu 8% față de 2023, potrivit datelor Eurostat.

Prin comparație, Statele Unite au exportat bunuri high-tech în valoare de 447 miliarde de euro în 2024.

Între timp, importurile UE au rămas stabile, la 478 miliarde de euro, după o scădere marginală de 0,2%.

Aceasta înseamnă că, după patru ani consecutivi de deficit, companiile europene din sectorul high-tech pot raporta în sfârșit un surplus – în total 23 de miliarde de euro.

SUA au fost cel mai mare partener de export al blocului, la mare distanță.

Washingtonul a generat circa 156 miliarde de euro pentru economia high-tech a UE, urmat de Beijing (49 miliarde) și Londra (48 miliarde).

Industria farmaceutică urcă pe primul loc, dar supraviețuiește tarifelor SUA?

Sectorul farmaceutic deține cea mai mare parte a meritelor pentru acest surplus comercial.

În 2024, a devenit cel mai valoros produs high-tech exportat de UE, reprezentând aproximativ o treime din totalul exporturilor din această categorie (166 miliarde de euro).

SUA au fost principalul cumpărător al produselor farmaceutice europene, cu importuri de 84 de miliarde de euro, urmate de Elveția (15 miliarde) și Japonia (5 miliarde).

Totuși, importurile SUA de produse farmaceutice europene au scăzut cu 30% în 2024.

Exporturile ar putea scădea și mai mult în 2025 și 2026, după introducerea tarifelor de 15% asupra produselor UE.

Experții spun că firmele europene din domeniul farma ar putea încerca să compenseze impactul prin creșterea prețurilor în Europa

„Unele companii au început să răspundă cererilor SUA de ajustare a prețurilor”, notează Atlantic Council. „Eli Lilly, care produce un medicament de top pentru diabet, a anunțat că va crește prețurile în Europa, probabil cu scopul final de a le reduce în SUA.

„Autoritățile de reglementare din Europa vor trebui să facă față acestor practici și altora similare pe piața europeană.”

Ce alte sectoare tech susțin surplusul UE?

Al doilea sector ca profitabilitate pentru exporturile high-tech ale UE a fost cel al electronicelor și telecomunicațiilor, cu 94 de miliarde de euro. Totuși, valoarea este la jumătate față de 2023, când exporturile atinseseră 187 de miliarde.

Categoria electronice și telecomunicații a fost cea mai bine vândută în China, reprezentând 32% din achizițiile high-tech ale acesteia din UE.

Industria aerospațială s-a clasat pe locul trei, cu 88 de miliarde de euro, în urma unei creșteri spectaculoase de 57% a valorii de piață. A fost categoria cel mai bine vândută în Turcia (37%) și în Regatul Unit (22%).

Instrumentele științifice au ocupat locul patru (77 miliarde de euro), majoritatea produselor (14%) fiind exportate către SUA.

Importuri: China domină în continuare prin electronice și telecomunicații

În 2024, valoarea totală a bunurilor high-tech cumpărate de statele UE din China a fost de 141 miliarde de euro.

China și-a confirmat astfel statutul de cel mai mare furnizor high-tech al blocului, cu o cotă de piață de 30%, în scădere cu 2% față de 2023.

Importurile din SUA au rămas, de asemenea, relativ stabile, țara păstrându-și a doua cea mai mare cotă de piață, cu 111 miliarde de euro.

Alți parteneri importanți au fost Elveția (31 miliarde), Taiwan (26 miliarde), Vietnam (24 miliarde) și Regatul Unit (21 miliarde).

Pe sectoare de piață, electronicele și telecomunicațiile au reprezentat cea mai mare parte a importurilor high-tech din UE (36%), cu China ca principal furnizor.

Calculatoarele și echipamentele de birou au acoperit 18% din importuri, iar produsele farmaceutice au reprezentat 15%, provenind în mare parte din SUA (34 miliarde) și Elveția (22 miliarde).