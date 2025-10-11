Europarlamentarul Daniel Buda: Acordul UE - Mercosur afectează agricultorii români și trebuie renegociat

Acesta a explicat că în forma actuală, acordul Mercosur „nu poate fi acceptat” / Foto: Antena 3 CNN

Europarlamentarul Daniel Buda a vorbit, sâmbătă, în cadrul emisiunii Be EU de la Antena 3 CNN, despre negocierile privind acordurile comerciale dintre Uniunea Europeană și țările din blocul Mercosur, dar și despre relațiile comerciale cu Statele Unite. El a avertizat că aceste acorduri pot afecta grav agricultorii europeni și români, dacă nu se vor impune aceleași reguli de calitate pentru produsele importate.

În cadrul emisiunii, acesta a explicat că în forma actuală, acordul Mercosur „nu poate fi acceptat”.

„Am fost numit responsabil raportor pe dosarul privind acordul cu Mercosur din partea Grupului Partidului Popular European în Comisia AGRI, deoarece acest acord, încheiat cu Mercosur și anunțat cu surle și trâmbițe, este un acord care creează dificultăți majore sectorului agricol din România și așa cum el a fost anunțat în momentul de față, este clar că este de respins, pentru că nu putem accepta să avem situații să dezechilibreze piața, pe de o parte din Uniunea Europeană, piața agricolă, dar în același timp este vorba și de ceea ce înseamnă securitatea alimentară, pentru că aș vrea să se înțeleagă un lucru foarte clar”, a declarat europarlamentarul Daniel Buda.

Daniel Buda: „Aceste produse care intră din țările din Mercosur în Uniunea Europeană să respecte aceleași standarde de calitate”

El a atras atenția că produsele care vin din blocul Mercosur trebuie să respecte aceleași standarde de calitate privind pesticidele, antibioticele și siguranța alimentară ca cele produse în UE.

„Discutăm, pe de o parte, de ceea ce înseamnă fermierii pe care trebuie să îi protejăm sau, dacă vreți să le creăm un cadru concurențial adecvat și în același timp, serios și similar cu celelalte state din afara Uniunii Europene, dar avem și aspectele care țin de calitatea produselor. Pe mine mă interesează ca aceste produse care intră din țările din Mercosur în Uniunea Europeană să respecte aceleași standarde de calitate din perspectiva a ceea ce înseamnă reziduurile de pesticide, de antibiotice și așa mai departe. De aceea va fi o muncă foarte complicată, foarte grea, pentru că ne războim aici cu ceea ce înseamnă sectorul industriei auto din Uniunea Europeană, care își dorește cu ardoare acest acord cu Mercosur, iar noi, cei din sectorul agricol, spunem nu așa cum este el.

Noi nu suntem împotriva deschiderii de piețe agricole, nu suntem împotriva a ceea ce înseamnă punerea la dispoziție pentru consumatori a unor produse, dar care să respecte standarde de calitate și e o chestiune care cu siguranță va stârni foarte multă pasiune”, a mai explicat acesta.

„Produsele care vin din SUA în Uniunea Europeană vor avea zero taxe”

Acesta a vorbit și despre acordul comercial cu SUA, pe care îl consideră dezechilibrat, mai ales în privința taxelor și a standardelor de calitate.

„În primul rând, evident că vor fi nevoile din România puse pe masă, dar aici plecăm de la ceea ce înseamnă o poză generală, pentru că nevoile din România sunt nevoi care se regăsesc la nivelul Uniunii Europene.

În același timp, trebuie să recunoaștem că mai avem încă un cartof fierbinte în sală, și anume acordul cu SUA. Evident, susțin din toate punctele de vedere acest parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii. În zona de agricultură, însă, dați-mi voie să fiu extrem de rezervat, pentru că nu se spune nimic în acest acord, de exemplu, decât despre taxe, adică produsele care vor pleca din Uniunea Europeană către SUA vor fi taxate cu 15%, pe când produsele care vin din SUA în Uniunea Europeană vor avea zero taxe.

Putem să facem foarte multe lucruri, pentru că aceste acorduri comerciale făcute de doamna Ursula von der Leyen și de Donald Trump nu înseamnă că nu trebuie să le implementăm cum le-am primit, ca să ne înțelegem, pentru că nu se vorbește nimic acolo, de exemplu, despre ceea ce înseamnă standardele de calitate.

Mă interesează foarte mult ca, dincolo de procentul de taxe pe care îl avem și aici, dați-mi voie să vă spun un lucru: Donald Trump a avut dreptate când a spus: pun în fața Uniunii Europene o oglindă să vadă ce se întâmplă în momentul de față”, a mai adăugat acesta.

Daniel Buda a subliniat că diferențele de reglementare pot duce la concurență neloială pentru fermierii europeni.

„Adică Uniunea Europeană a avut un tratament foarte preferențial când era vorba de exportul de produse agricole în Statele Unite ale Americii și invers, nu. Adică am fost un pic noi, oarecum pe o poziție de forță, dar dincolo de taxe, că o să fie 10, că o să fie 15, mă interesează foarte mult aspectele de calitate a produselor pentru care nu s-a vorbit absolut nimic.

Dacă se va decide în mințile luminate să fie 15% cu zero taxe, nu are o importanță atât de mare cât are importanță calitatea produselor.

M-am văzut astăzi dimineață cu reprezentanți din partea Statelor Unite pe această zonă. Este vorba de ceea ce înseamnă aceste standarde care se transmit în ceea ce înseamnă prețurile de cost.

În momentul în care ai standarde foarte ridicate și le dădeam exemplu bunăstarea animalelor, în Uniunea Europeană, de exemplu, noi discutăm de eliminarea cuștilor pentru creșterea găinilor. Adică nu mai pot ține găinile pe cinci etaje sau cât etaje erau. Trebuie să le ții doar la sol. Ori, dacă tu ai această posibilitate în Statele Unite ale Americii sau în altă țară, în altă zonă, la Mercosur sau în alte regiuni, evident că tu creezi o concurență neloială față de fermierul din Uniunea Europeană.

Până la urmă, negocierile care vor fi purtate între părțile beligerante, să spun așa, în ghilimele, cred că va duce la un bun rezultat, pentru că cu toții avem nevoie de piață de desfacere. Înțelegem și nevoia sectorului auto, careare nevoie de o piață de desfacere în Statele Unite și în zona de Mercosur și așa mai departe. Dar, în același timp, nu vreau să sacrific sectorul agricol din Uniunea Europeană, pentru că aici discutăm de ceea ce înseamnă securitatea alimentară”, a mai declarat europarlamentarul Daniel Buda, în cadrul emisiunii Be EU.