Europarlamentarul Iuliu Winkler, despre schimbările din comerțul internaţional: "Cheia este poziţia unei economii în lanţul valoric"

Europarlamentarul Iuliu Winkler. Sursa foto: Antena 3 CNN

Se schimbă atât de multe în comerțul internațional, încât trebuie să observăm cum se adaptează UE şi România. Măsurile protecţioniste impuse de Washington continuă să provoace tensiuni comerciale, dar deschid şi noi perspective pentru actorii care s-au adaptat modificărilor. Europarlamentarul Iuliu Winkler a vorbit la emisiunea Be Eu, la Antena 3 CNN, despre mișcările ţării noastre în acest domeniu.

"Comerţul internațional este zona în care sunt foarte multe schimbări. Dacă ne uităm către SUA vedem chiar sursa a celor mai multe schimbări. Ne uităm şi în China, acolo unde se află sursa unora dintre probleme noastre. De exemplu, supra-capacitatea în domeniul oţelului şi al aluminiului, care ne face foarte multe cazuri, înclusiv acasă, în România.

Dacă ne uităm la Moscova, nu mai spunem că şi acolo este o sursă de necazuri, mai ales în ceea ce priveşte comerțul ilicit cu produse energetice, acea flotă ilegală a Rusiei care livrează către zone care nu erau în contact economic direct cu Rusia, de exemplu în India.

Ne uităm la ceea ce se întâmplă pe piaţa Uniunii Europene şi vedem că foarte mute industrii au nevoie de apărare. Au nevoie de politici de sprijin, de suport", a afirmat Iuliu Winkler, care apoi a avertizat:

"Suntem într-o nouă epocă a volatilităţii şi instabilităţii, dar anumite lucruri rămân neschimbate. Noi, când evaluăm beneficiile comerțului global pentru România, trebuie să facem o evaluare din două puncte de vedere:

Comerțul nostru direct, de exemplu cu SUA. Mai avem tot ce înseamnă partenerii di UE, şi ei fac comerț cu marii parteneri globali. Cifrele directe cu SUA sunt de câteva miliarde de euro, nu par impresionante. Dacă ne uităm la Germania şi ne gândim că exportul german de maşini, de produse tehnologice.. este extraordinar de mare, noi suntem furnizori în lanțurile de aprovizionare pentru companiile germane, ne dăm seama că avem şi acest efect indirect.

Putem vorbi şi de a treia componentă: ne uităm la ramuri industriale, ne uităm la Agricultură. România este un jucător important în domeniul Agriculturii, este şi un mare importator de produse prelucrate: exportăm grâu, importăm făină".

Europarlamentarul Iuliu Winkler a anunţat care este cheia comerțului global:

"Cheia comerțului global azi este poziţia unei economii în lanţul valoric. Dacă te afli la baza lanțului valoric, înseamnă că eşti furnizor de materii prime neprelucrate, dacă te afli mai sus, înseamnă că în exporturile tale este încorporată şi plus-valoare, şi preţ mai bun pentru exporturi.

E bine că ridică UE taxa la 50% pentru oţel. Propunerea CE este aceea de a înjumătăţi cantitatea de prduse de oţel care pot intra fără taxe vamale în UE. Adică de la 25% ajungem la 50%, la egalitate cu taxa vamală americană.

Strategia faţă de China

"Ce poţi să faci sungur în faţa unui colos cum este China? Împreună UE cu SUA, cu alţi parteneri cu aceeaşi gândire, putem ajunge la o înţelegere astfel încât această supraproducţie a Chinei să fie diminuată, respectiv să impunem taxe vamale. Nu putem ca noi să rămânem deschişi când alţii se închid şi își protejează industriile.

Eu cred că România trebuie să fie mai hotărâtă şi în acest domeniu al comerțului exterior. UE are un plan de acţiune pentru metale, ar trebui să fim mai proactivi, să fim mai hotărâţi, ca Guvern, în dialogul cu companiile".

Acord cu Indonezia

"Am încheiat un acord cu Indonezia. Nu vreau să mă duc în Bali, dar Indonezia are 250 de milioane de locuitori, este un partener comercial foarte important.

Ei sunt un furnizor de pământuri rare, sunt o mare piaţă. Sunt o ţară care în următorul deceniu va construi infrastructură foarte multă, va avea nevoie de servicii pentru populaţie, unde UE poate fi un jucător. Trebuie să fie şi România un jucător pe aceste domenii".