Integrarea Republicii Moldova în UE. "România are un rol-cheie în acest proces. Aderarea Moldovei, mai multă stabilitatate în Europa"

Europarlamentarul Eugen Tomac a declarat sâmbătă, în cadrul ediţiei emisiunii "Be EU" de la Antena 3 CNN, că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar contribui la creșterea stabilității în regiune, inclusiv prin crearea unor premise pentru soluționarea conflictului transnistrean. "Moscova și-a exprimat întotdeauna acest interes agresiv de a controla Republica Moldova și de a o menține într-o zonă de insecuritate", a spus acesta. În plus, oficialul a subliniat că România are un rol esențial în susținerea acestui parcurs european și a adus în discuție și un posibil plan B pentru Republica Moldova. "Dacă nu, avem și cealaltă opțiune: Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană prin România, atunci când vor hotărî cetățenii săi", a spus Eugen Tomac.

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Vă ocupați și de ceea ce înseamnă relația Republicii Moldova cu România, a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și de parcursul european, să spunem, al Republicii Moldova. Dacă ne uităm în acest moment, unde se află Republica Moldova și ce mai are de făcut pentru a ajunge să fie parte oficială a Uniunii Europene?

Eugen Tomac, europarlamentar: Cred că Republica Moldova se află, după obținerea independenței, în cel mai bun moment istoric al său. Românii de peste Prut au o șansă reală să se desprindă definitiv de influența malefică a Kremlinului, care a încercat prin toate metodele să blocheze apropierea românilor de o parte și de alta a Prutului. Eu cred că, în clipa de față, întregul ansamblu de negocieri care se poartă între Bruxelles și Chișinău ne demonstrează că există o perspectivă solidă de integrare europeană pentru Republica Moldova. Nu mă voi aventura să dau cifre sau date exacte, pentru că sunt un om realist, dar opinia generală la Bruxelles și în marile capitale europene este că Republica Moldova este un model de succes în ceea ce privește procesul de integrare, iar România joacă un rol-cheie, fiind în prima linie.

Ulterior, oficialul a mai adăugat următoarele precizări: "Președintele României și liderii politici români, indiferent de viziunea lor, n-au blocat până acum acest parcurs și nici nu l-au transformat într-un subiect care să trezească nedumerire. Şi, de altfel, la nivel european există o percepție foarte bună și sunt convins că aceste negocieri tehnice care au început se vor încheia rapid și cu succes, pentru că și la Chișinău există o majoritate care a demonstrat că știe exact ce are de făcut pentru a-și atinge obiectivele de integrare europeană. Eu îmi doresc ca acest lucru să se întâmple cât mai curând; dacă nu, avem și cealaltă opțiune: Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană prin România, atunci când vor hotărî cetățenii săi".

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Ridicați aici problema unirii cu România? Am auzit-o și pe Maia Sandu vorbind despre acest lucru, iar asta ne duce către cu totul alte dezbateri.

Eugen Tomac, europarlamentar: Obiectivul principal, în momentul de față, este integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dar, ca un plan B, oricând există și această opțiune, așa cum spun și autoritățile de la Chișinău. Deci, până la urmă, tot ne vom regăsi în interiorul Uniunii Europene, iar pentru acest obiectiv lupt zi de zi.

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Ce ar însemna pentru Uniunea Europeană ca Republica Moldova să fie parte a sa?

Eugen Tomac, europarlamentar: Ar însemna mai multă stabilitate.

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": De ce?

Eugen Tomac, europarlamentar: În primul rând, pentru că Republica Moldova s-a confruntat întotdeauna cu provocări masive de destabilizare din partea Moscovei. Moscova și-a exprimat întotdeauna acest interes agresiv de a controla Republica Moldova și de a o menține într-o zonă de insecuritate.

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Tocmai de aceea întreb: de ce ar fi în Uniunea Europeană mai multă stabilitate odată ce vine Republica Moldova Sunt întrebări pe care oamenii și le adresează și este bine să le clarificăm.

Eugen Tomac, europarlamentar: Pentru că, odată aderată Republica Moldova la Uniunea Europeană, se creează premise solide pentru rezolvarea inclusiv a conflictului transnistrean. Iar asta înseamnă mai multă stabilitate și pentru Europa, și pentru cetățenii Republicii Moldova.

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Cam când s-ar putea întâmpla acest lucru în mod real: 5 ani, 10 ani, 15 ani? Știu că este greu de dat o cifră.

Eugen Tomac, europarlamentar: Repet, eu sunt absolut convins și optimist în acest sens. Vă pot spune că, în câțiva ani de zile, Republica Moldova va fi, în mod sigur, parte a Uniunii Europene.