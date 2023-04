Șefa social-democraților din PE: "România și Bulgaria trebuie să fie parte din spațiul Schengen"

"România îndeplinește toate criteriile stabilite de Comisia Europeană și ceea ce nu putem accepta este ca dreptul de veto al unei țări să împiedice realizarea acestui lucru. România și Bulgaria, ambele țări, îndeplinesc criteriile și trebuie să fie parte din spațiul Schengen", spune Iratxe Garcia Perez, președinta grupului social-democraților din Parlamentul European.

Aceasta a mai vorbit, în cadrul emisiunii Be EU, și despre cât de eficiente sunt sancțiunile la adresa Rusiei, cum am putea să ajutăm Ucraina în continuare și despre cum am putea aplica „excepția iberică”, metoda ce ne-ar putea ajuta să reducem din dependența de gazul rusesc.

Sabina Iosub: Ați fost la Kiev, unde v-ați întâlnit cu oficialii de acolo. Care sunt lucrurile de care este nevoie acum?

Iratxe Garcia Perez: Fără îndoială, Ucraina are nevoie de susținerea fără condiții a Uniunii pentru a/-și apăra teritoriul și trebuie să fie un ajutor pe toate planurile. Este nevoie de ajutor financiar, ajutor legat de apărare și armament, ajutor umanitar și tot ce mai este nevoie pentru a avansa în procesul de integrare europeană.

Sabina Iosub: Știm că deja sunt 10 pachete de sancțiuni contra Rusiei. Sunt eficiente?

Iratxe Garcia Perez: Fără îndoială, unele sunt. Sunt eficiente aceste acțiuni. Rezultatul nu se vede pe termen scurt. Este nevoie de timp, dar economia Rusiei a fost deja afectată de aceste sancțiuni într-un mod semnificativ. Și vom continua cu aceste sancțiuni, dar, de asemenea, fără dubii, este nevoie și de ajutor politic, ajutorul care are legătură cu apărarea teritoriului.

Sabina Iosub: Cât de mult depinde Spania de gazul rusesc?

Iratxe Garcia Perez: Spania are o dependență foarte mică de gazul rusesc. Situația noastră geografică este diferită și Spania a primit gaze din alte teritorii, din alte țări, în acest caz, din țările nord-africane și de aceea dependența noastră energetică de gazul rusesc este foarte mică, dar impactul asupra prețului gazului în toate țările este același, deci trebuie să reacționăm la creșterea prețului la gaze.

Și de aceea, am început negocierile în Europa, ceea ce dumneavoastră cunoașteți ca „excepția iberică”, ceea ce înseamnă că noi putem decupla prețul gazului de prețul energiei electrice, pentru că în Spania avem un aport destul de mare de surse de energie regenerabilă. De aceea, folosirea gazului este mult mai mică la noi.

Ceea ce vrem acum este ca aceasta să nu fie o excepție doar pentru Peninsula Iberică, doar pentru Spania și Portugalia, ci să poată fi extinsă la toate țările Uniunii. Iar asta, fără îndoială, va avea repercusiuni, se va reflecta în scăderea prețului facturii la gaze în toate țările Uniunii Europene.

Sabina Iosub: Și este posibil să extindem acest model?

Iratxe Garcia Perez: Acum lucrăm la acest aspect. Pentru noi este posibil. Comisia Europeană a făcut deja propunere pe piața electricității și începem deja să lucrăm în Parlamentul European. Noi vom lucra pentru ca excepția care există acum pentru Spania și Portugalia să fie o regulă generală pentru toate țările Uniunii Europene și pentru ca acest ajutor să reducă factura la gaze în toate țările.

Sabina Iosub: Pentru cetățenii din Spania, a fost ceva eficient?

Iratxe Garcia Perez: A funcționat, desigur, și se vede în ceea ce plătim acum ca preț la electricitate. În Spania este un preț mult mai mic față de ceea ce se plătește în alte țări UE și de aceea vrem ca și alții să beneficieze, fie că sunt cetățeni spanioli, români sau cehi.

Sabina Iosub: Vreau să continuăm cu un subiect foarte important pentru România, situația spațiului Schengen. Știți că România nu este parte din Schengen. Cum se poate rezolva această problemă?

Iratxe Garcia Perez: Grupul social-democraților va susține această cerere, pentru că ea este corectă. Este justă pentru România, pentru cetățenii din România, care trebuie să aibă aceleași drepturi cu restul cetățenilor din celelalte țări. România îndeplinește toate criteriile stabilite de Comisia Europeană și ceea ce nu putem accepta este ca dreptul de veto al unei țări să împiedice realizarea acestui lucru. România și Bulgaria, ambele țări, îndeplinesc criteriile și trebuie să fie parte din spațiul Schengen.

Grupul social-democraților va insista pe această chestiune și sperăm ca președinția spaniolă, care va începe în luna iulie, va fi un moment oportun pentru a avansa în această chestiune și de a rezolva problema dreptului de veto exercitat de unele țări, cum este Austria în acest caz, ei fiind principalii responsabili pentru neintrarea României în spațiul Schengen. Nu putem permite un astfel de veto și vom lucra pentru a rezolva problema.

Sabina Iosub: Putem conta pe ajutorul dumneavoastră?

Iratxe Garcia Perez: Desigur. Atât pe susținerea mea personală, ca președintă a grupului, dar și pe susținerea întregului grup social-democrat, pentru că este o chestiune de dreptate și este o chestiune care trebuie să devină realitate în cel mai scurt timp cu putință.

Sabina Iosub: O altă temă foarte importantă: drepturile femeilor. Care este situația reală a femeilor în Uniunea Europeană?

Iratxe Garcia Perez: Drepturile femeilor în Uniunea Europeană avansează, dar mai este ceva ce este clar, anume că mișcările populiste și mișcările de extremă dreaptă vor să retragă cuceririle la nivel social, drepturile câștigate de femei în ultimele decenii. Nu putem permite așa ceva!

Drepturile femeilor sunt drepturi omenești și sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene și aceasta trebuie să lupte pentru a le apăra. Nu putem să permitem ca femeile din Olanda sau femeile din Spania să aibă mai multe drepturi decât femeile din Polonia sau din Ungaria. Drepturile sunt o chestiune fundamentală pentru noi.

Drepturile femeilor și mișcarea feministă trebuie să fie susținute și nu putem permite ca fiicele noastre să aibă mai puține drepturi decât mamele noastre.

Sabina Iosub: Se poate vorbi cu adevărat de o egalitate între femei și bărbați în Europa?

Iratxe Garcia Perez: Trebuie să fie o realitate. Nu putem să ne resemnăm sau să ne gândim că vor fi mereu diferențe. De-a lungul istoriei, am muncit mult. Situația femeii s-a schimbat treptat și trebuie să grăbim aceste schimbări. Trebuie să facem ca aceste schimbări să fie mai rapide.

Și trebuie să facem ca femeile să aibă acces la piața muncii, dar trebuie să vorbim și despre echilibrul între viața de familie și cea de angajat. Femeile au nevoie... Nu, nu au nevoie, trebuie să primească același salariu pentru aceeași muncă depusă și trebuie să luptăm contra violenței împotriva femeii, ceea ce este una dintre problemele majore pe care le avem în acest moment.

Dacă nu recunoaștem tot ceea ce mai avem de făcut, va fi complicat să reușim, deci eu cred că este important să recunoaștem calea parcursă, dar și faptul că mai sunt multe de făcut.

Sabina Iosub: De pildă, în România nu sunt așa de multe femei care să aibă acces la posturile de conducere. Care este situația în țara dumneavoastră, în Spania?

Iratxe Garcia Perez: Și la noi prezența femeilor în consiliile de administrație este mult mai mică decât aceea a bărbaților și, de aceea, vrem să intre în vigoare o directivă europeană în legătură cu admiterea femeilor în consiliile de administrație, pentru a fi obligatoriu în toate țările Uniunii Europene ca toate companiile care sunt cotate la bursă să aibă o reprezentare paritară în consiliile de administrație.

Pentru că dacă femeile nu au acces la luarea deciziilor, atunci bărbații vor fi cei care vor decide în legătură cu viețile noastre. Iar aceste decizii trebuie luate ținându-se cont și de punctele noastre de vedere.