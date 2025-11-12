Maria Grapini trage semnalul de alarmă: „Satul românesc dispare sub ochii noștri, iar tinerii fug de agricultură”

1 minut de citit Publicat la 09:46 12 Noi 2025 Modificat la 09:46 12 Noi 2025

Foto: Getty Images

Europarlamentarul Maria Grapini avertizează că România riscă să-și piardă identitatea rurală, dacă nu intervine urgent pentru a sprijini agricultura și pentru a-i motiva pe tineri să rămână la sate.

„Nu mai e doar o criză economică, e o criză de speranță!”, a declarat Maria Grapini, subliniind că fermierii români sunt sufocați de birocrație, prețuri impuse de intermediari și concurență neloială din partea importurilor ieftine.

Potrivit eurodeputatei, fondurile europene pentru agricultură ajung cu greu la beneficiari, iar tinerii nu sunt încurajați să se implice. Maria Grapini propune ca finanțările să fie direcționate nu doar spre ferme, ci și spre activități non-agricole din mediul rural: pensiuni, meșteșuguri, mici afaceri locale.

„Dacă vrem ca satul românesc să trăiască, trebuie să îi dăm o șansă tânărului să rămână acolo. Acolo trebuie să aibă școală, drum, cabinet medical, internet. Tot ce are un orășean, să aibă și un om de la sat”, a afirmat Maria Grapini.

Ea a salutat și adoptarea noului regulament european privind indicațiile geografice pentru produsele artizanale și tradiționale, menționând că acesta va ajuta producătorii români autentici să fie protejați.

„Nu e normal ca brânza românească să fie făcută în altă parte. Europa trebuie să protejeze munca și tradiția fiecărei țări. Eu asta apăr la Bruxelles – demnitatea și drepturile fermierilor noștri”, a adăugat Maria Grapini.

În concluzie, eurodeputata subliniază că salvarea satului românesc nu se poate face doar prin vorbe frumoase: „E nevoie de voință politică, de investiții și de respect pentru cei care muncesc pământul. Fără sat, România nu are viitor.”