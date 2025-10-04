Președinta Comisiei pentru Drepturile Femeilor: "Am văzut îmbunătățiri la modul în care sunt tratate femeile la nivel european"

Președinta Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen, Lina Galvez. Foto: Captură Antena 3 CNN

Președinta Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen, Lina Galvez, a confirmat la Be EU cu Sabina Iosub că femeile sunt tratate mai bine la nivel european. "Am văzut îmbunătățiri. În jur de 15 state sunt acum mai aproape de media europeană față de 2010", a spus ea.

"Am avut o îmbunătățire foarte bună, dar dacă luăm indicele de egalitate de gen, Uniunea Europeană este la 71 din 100, unde 100 ar însemna o egalitate reală. Am văzut îmbunătățiri. În jur de 15 state sunt acum mai aproape de media europeană față de 2010. Mai ales în ultimul mandat, am observat progrese importante în directiva privind violența bazată pe gen, care acum trebuie implementată în diferite state membre.

De asemenea, în transparența salarială, pentru a reduce diferența de salariu între femei și bărbați, sau în prezența femeilor în consiliile de administrație, pentru a fi prezente în poziții de putere și decizie. Dar mai este mult de făcut, nu doar în politicile de egalitate de gen, ci și aducând egalitatea în toate politicile", a spus Galvez.

Ea a subliniat că este îngrijorată "foarte mult" de "cum vom combate reacția negativă pe care o vedem legată de drepturile femeilor și egalitatea de gen".

"Mă îngrijorează foarte mult cum vom combate reacția negativă pe care o vedem legată de drepturile femeilor și egalitatea de gen. Mâine, la dezbaterea tematică, vom vedea cum se folosește discursul anti-migrație pentru a "proteja femeile și copiii noștri".

Astfel, violența bazată pe gen, violența împotriva femeilor, este interpretată ca o problemă xenofobă. Este o modalitate de a instrumentaliza ceva cu adevărat teribil, adică violența bazată pe gen, această violență împotriva femeilor. O femeie din trei a suferit acest tip de violență în Uniunea Europeană. Nu putem permite ca anumite grupuri politice și interese să folosească acest fenomen grav, faptul că femeile sunt ucise doar pentru că sunt femei, în scopuri politice", a adăugat ea.

Ea a subliniat că aceste acţiuni se bazează pe dezinformarea de pe reţelele sociale.

"Nu se bazează pe dovezi, ci pe dezinformare. Și această dezinformare avansează mult pe rețelele sociale, atrăgând în special tinerii care evident nu iau în considerare dovezile reale și sunt convinși că această legislație îi discriminează. Ei bine, în realitate, aceasta îi protejează și pe ei de masculinitățile toxice. Deci nu este ceva care protejează doar femeile, ci și bărbații de o socializare care conduce către o masculinitate toxică. Acesta este un aspect foarte important.

În ceea ce privește o mai bună participare a femeilor în poziții de putere și decizie, avem conceptul de "women on board" (femei în consiliile de administrație), dar asta este legat în principal de companiile mari și sectorul privat", a subliniat ea.

Ea spune că ar fi nevoie de o directivă pentru paritate care să ajute următoarea Comisie Europeană.

"Cred că avem nevoie de o directivă pentru paritate care să ajute, de exemplu, următoarea Comisie Europeană. Ca exemplu, anul trecut majoritatea țărilor au propus bărbați pentru comisari, ceea ce a dus la o reducere a numărului de femei în Comisie față de mandatul precedent. De asemenea, procentul femeilor în Parlamentul European a scăzut față de mandatul anterior. Deci lucrurile se întâmplă, iar dacă vrem cu adevărat să ne apăram democrațiile și proiectul european, trebuie să punem egalitatea în centrul atenției.

Pentru că mișcarea pentru drepturile femeilor, sau feminismul, deși există oameni care nu vor să numească așa lucrurile, a fost cea mai democratică mișcare din secolul XX și din secolul XXI. De aceea, grupurile politice care nu cred în democrație și în proiectul european — pentru că egalitatea este înscrisă în tratatele noastre — se opun drepturilor femeilor, feminismului și egalității de gen. Dacă slăbesc mișcarea noastră și cererile noastre, vor slăbi democrația, ceea ce își doresc de fapt, și vor slăbi proiectul european", a concis ea.