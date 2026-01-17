„Trump ne-a spus foarte clar, Europa nu mai este o prioritate”. De ce UE trebuie să investească mai mult în securitate

1 minut de citit Publicat la 11:38 17 Ian 2026 Modificat la 11:40 17 Ian 2026

Negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034 urmează să stabilească modul în care vor fi finanțate noile priorități strategice. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană se confruntă cu o schimbare profundă de paradigmă în materie de securitate și apărare, în urma repoziționării Statelor Unite și a războiului din Ucraina, afirmă europarlamentarul Dan Barna. Potrivit acestuia, noile realități geopolitice obligă Europa să își asume un rol mai activ și mai coerent în propria apărare.

„Securitatea și apărarea sunt prioritățile acestui moment, pentru că lumea se schimbă, lumea s-a schimbat așa cum o știam noi. Anul 2025 ne-a arătat o lume în care America nu mai vrea să fie, să spun așa, «the good guy». Din perspectiva aceasta, este foarte clar că Europa trebuie să își aloce bani pe securitate și apărare”, a declarat Dan Barna.

Europarlamentarul a explicat că mesajele venite din partea administrației americane sunt explicite și nu mai lasă loc interpretărilor optimiste privind angajamentul SUA față de Europa.

„Trump ne-a spus foarte clar, a spus-o în mai multe declarații, apoi a spus-o și în strategia națională de apărare a Statelor Unite, că pentru el Europa nu mai este o prioritate. Mesajul a fost foarte clar: Europa nu mai este o prioritate, trebuie să vă adaptați, trebuie să aveți grijă de propria apărare”, a afirmat Barna.

În acest context, europarlamentarul susține că Uniunea Europeană dispune de resursele necesare pentru a face față noilor provocări, însă problema a fost lipsa unei prioritizări clare.

„Există suficienți bani în Europa, există resursele necesare. Până acum nu au existat prioritatea și coordonarea”, a precizat Dan Barna.

Dan Barna a atras atenția că deciziile legate de securitate trebuie luate în paralel cu menținerea politicilor care asigură coeziunea internă a Uniunii Europene, în special pentru statele și regiunile mai puțin dezvoltate.

„Dacă le muți la nivel strict al guvernului, este o chestiune doar de noroc ce fel de guvernare ai. Te poți trezi cu regiuni întregi care nu mai simt beneficiul calității de membru al Uniunii Europene.”

Potrivit acestuia, astfel de dezechilibre pot fi exploatate în plan politic și informațional.

„Acolo va înflori foarte bine propaganda rusă care va spune: «Uniunea Europeană nu vă mai susține». Nu mai bine veniți la Moscova? Că e frigul frumos și e bun”, a mai precizat Dan Barna.

Negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034 urmează să stabilească modul în care vor fi finanțate noile priorități strategice.