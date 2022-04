Uniunea Europeană a acuzat Rusia de șantaj după întreruperea livrărilor de gaz către Polonia și Bulgaria

Mesajul a fost postat pe Twitter.

„Acest lucru este nejustificat și inacceptabil”, crede Ursula von der Leyen, adăugând că asta arată din nou că Rusia nu este de încredere ”ca furnizor de gaze”.

”Suntem pregătiți pentru un astfel de scenariu. Suntem în contact strâns cu toate statele membre. Lucrăm pentru a asigura aprovizionare alternativă și cele mai bune posibile niveluri de stocare în întreaga UE”, a scris ea.

Potrivit oficialului de la Bruxelles, statele membre au elaborat planuri de urgență tocmai pentru un astfel de scenariu: ”Grupul de coordonare a gazelor se reunește acum. Planificăm răspunsul nostru coordonat al UE. Voi continua să lucrez cu liderii europeni și mondiali pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie în Europa”.

”Europenii pot avea încredere că suntem uniți și în deplină solidaritate cu statele membre afectate de această nouă provocare. Europenii pot conta pe sprijinul nostru deplin”, a subliniat Ursula von der Leyen.

