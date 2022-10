Ursula von der Leyen: "Depozitele de gaze sunt la 92%. Am eliminat cea mai mare parte a importurilor din Rusia!"

Șefa Comisiei Europene a anunțat care este situația la zi, din punct de vedere energetic, în Uniunea Europeană.

Sursa foto: hepta

Ea a arătat că importurile rusești au scăzut la 9% iar "acțiunile comune" au dus la o pregătire mai bună pentru iarnă.

"Am reușit să facem o economie de 15% la cererea generală de gaze septembrie. Am reușit să umplem depozitele de gaze la 92% în prezent. Încercăm să diversificăm sursele față de Rusia. Importurile din Rusia au coborât la 9%.

Cea mai mare parte a importurilor din Rusia a fost eliminată. Am făcut astfel încât statele UE să se poată aproviziona din alte surse. Acum două săptămâni, înainte de summit-ul informal, am trimis o scrisoare liderilor, explicându-le care este traseul pe care vrem să îl parcurgem.

Am pus deja în mișcare unele elemente. După cum am precizat, să negociem cu Norvegia sau cu alți furnizori pe care ne putem baza. Mulțumită acțiunilor comune am reușit să fim mai bine pregătiți pentru iarnă.

Știm că suntem mai puternici când acționăm împreună. Cererea energetică a Europei este foarte mare. În loc să concurăm unii cu ceilalți, propunem măsuri legale pentru a putea cumpăra energie împreună", a declarat Ursula von der Leyen.