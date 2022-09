Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski, fotografie împreună, la Kiev, la câteva ore după accidentul rutier în care președintele ucrainean a fost rănit

Pe agenda sa au fost discuții despre aderarea țării la Uniunea Europeană cu președintele Volodimir Zelenski, care a fost rănit ușor într-un accident rutier, noaptea trecută, dar și cu premierul Denis Șmihal.

Aceste discuții "vizează modul de apropiere al economiilor și populațiilor noastre", a precizat Ursula von der Leyen într-un mesaj online.

Ulterior, ea a publicat o imagine de la ceremonia în cadrul căreia președintele ucrainean i-a conferit Ordinul Iaroslav cel Înțelept.

"Este o mare onoare. Îl primesc în numele tuturor cetățenilor Uniunii Europene și ca simbol al legăturii noastre puternice", se spune în explicația atașată fotografiei.

