Mircea Badea dezamăgit de bavarezi: "Poate acasă dă gol și Bayern, că de luat văd că ia!" | Best bet cu Mircea Badea, ediția din 11 aprilie 2022

FCSB-FC VOLUNTARI (luni, ora 21:00)

FCSB mai speră la titlu, dar nu mai are voie la pași greșiți. Trupa lui Toni Petrea are trei victorii și trei înfrângeri în ultimele șase partide. În istoricul disputelor cu FC Voluntari, din 14 întâlniri, Steaua conduce cu 7-3. Dar ultimele meciuri au fost foarte strânse. Ilfovenii nu stau deloc bine la întâlnirile din deplasare. În actuala ediție au adunat doar 17 puncte din totalul de 53 adunate.

”Bate FCSB, m-am gândit eu. Bun, FCSB poate să ia bătaie și de la FEPA `74 Bârlad cu 15-0, fără probleme. Toate premizele sunt că FCSB câștigă acest meci, totuși. Nu aș pune mulți bani pe asta. Nu goluri, nu alea, doar bate FCSB”

PRONOSTIC: 1 (1.42 MOZZARTBET)

BOLOGNA-SAMDORIA (luni, ora 21:45)

Bologna nu a reușit să marcheze în cinci din ultimele șase partide de pe teren propriu. Sosirea Sampdoriei ar putea schimba însă lucrurile, având în vedere că formația ”rossoblu” are un record perfect cu Samp în ultimele șase meciuri. Sampdoria are în 2022 doar trei victorii și 12 înfrângeri în Serie A. Genovezii sunt totuși, la adăpost, în ceea ce privește retrogradarea. Nici Bologna nu mai are un obiectiv clar, așa că ar putea ieși un meci deschis.

”Echipe de mijlocul spre finalul clasamentului. M-aș gândi că ambele echipe marchează”

PRONOSTIC: GG (1.85 MOZZARTBET)

BRESCIA-PARMA (luni, ora 21:30)

În 17 meciuri, ”rândunelele” au pierdut o singură partidă, dar au și terminat 10 dintre ele la egalitate. Brescia păstrează șanse la accederea în semifinalele play-offului, pe când Parma nu are niciun obiectiv. Numai că, fără presiune, ”cruciații” au legat 9 partide consecutive fără înfrângere: 4 victorii, 5 egaluri.

”Teoretic bate Brescia. Și ar mai fi o variantă peste 4,5 cornere în prima repriză. Tot încerc cu asta cu cornere, mă joc așa pe cornere, tot vreau să văd care e treaba. Nu aș pune mulți bani, e o variantă doar să vedem dacă iese. Sunt șanse după părerea mea”

PRONOSTIC: 1 (1.90 MOZZARTBET)

RAYO VALLECANO-VALENCIA (luni, ora 22:00)

Rayo Vallecano are o serie ”interminabilă” de 11 meciuri fără victorie, serie în care au cucerit doar trei puncte. Problema pentru madrileni e că au ajuns la doar 7 puncte deasupra liniei retrogradării. Valencia, în schimb, e tocmai invers. Are șase meciuri în care nu a cunoscut eșecul, dintre care patru victorii. Cu toate acestea, sunt șanse minime pentru Valencia de a mai prinde loc de Europa.

”Cumva nu văd pe Valencia piarzând. Adică X2. Se poate evident întâmpla orice”

PRONOSTIC: X2 (1.67 MOZZARTBET)

BAYERN-VILLAREAL (marți, ora 22:00)

Bayern a trecut în sferturile de finală ale Ligii Campionilor de opt ori din ultimele zece încercări. În plus, a câștigat 12 din ultimele 13 partide pe Allianz Arena, înscriind trei sau mai multe goluri în fiecare dintre ele. Unai Emery și-a odihnit titularii în meciul de campionat cu Bilbao, Villareal terminând doar 1-1. Villareal speră la o calificare miraculoasă, mai ales că Bayern nu a marcat în tur, pentru prima dată, în 30 de meciuri în Champions League. Munchenezii au marcat 10 goluri în prima repriză, în cele patru meciuri de acasă, din sezonul actual.

”Doamne, Bayern Munchen este o echipă pe care nu o mai recunosc. Pe lângă faptul că nu a dat gol cu Villareal, a agonizat, s-a chinuit în campionatul intern, ceva îngrozitor cu Augsburg. I-a bătut până la urmă în minutul 82, Lewandowski din penalty. Ce să pui la Bayern cu Villareal. În tur a fost 1-0 pentru Villareal. Să zic ambele echipe marchează? Dacă Bayern nu marchează iarăși? Ați pune că bate Bayern Munchen? La cât de rău sunt în ultima perioadă... În principiu ar trebui să le dea 4-0 acum. Dar dacă s-au chinuit cu Augsburg. Să zic ambele echipe marchează. Poate acasă dă și Bayern, că de luat văd că ia”

PRONOSTIC: GG (1.77 MOZZARTBET)

REAL MADRID-CHELSEA (marți, ora 22:00)

Cu o singură înfrângere în ultimele nouă meciuri de Champions League în fața echipelor engleze (5 victorii, 3 egaluri), istoria îi favorizează pe ”Los Blancos”. Madrilenii sunt pe val, iar în La Liga au mai făcut un pas către titlu după succesul cu Getafe, 2-0. Chelsea a câștigat în Premier League cu 6-0, al șaselea meci în deplasare în care formația lui Thomas Tuchel câștigă la cel puțin două lungimi diferență. Este diferența de care Chalsea are nevoie pentru a trimite meciul de la Madrid în prelungiri.

”Chelsea după ce a luat bătaie acasă, 4-1, rău de tot, a pierdut și cu Real Madrid, 3-, măcar a pierdut cu Real. Sigur că, în principiu, aș fi tentat să spun bate Real Madrid. Dar cred că se vor da oricum multe goluri, hai să zicem bate Real Madrid și se dau și peste 2,5 goluri. Sau nu. Mai rău, ambele echipe marchează sau se dau peste 2,5 goluri. Greu de crezut că Chelsea bate. E posibil să fie și un egal. Real Madrid le ajunge și un egal. Dar pe goluri, hai că pe goluri merge”

PRONOSTIC: 1&3+ (1.60 MOZZARTBET), GG3+ (2.00 MOZZARTBET)

