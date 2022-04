Mircea Badea: "Se dau goluri puține, că Barcelona acum cred că e cu nervii, e deprimată!" | Best Bet cu Mircea Badea, ediția din 18 aprilie 2022

Mircea Badea vede o surpriză pe Camp Nou, acolo unde mizează pe goluri puține pentru catalani în disputa cu una dintre codașele din La Liga, Cadiz.

NAPOLI-AS ROMA (luni, ora 19:00)

Ambițiile la titlu sunt încă vii pentru napoletani, cu șase meciuri rămase în acest sezon. Napoli are dezavantajul că joacă după celelalte pretendente, Inter și Milan. Partidele cu Roma constituie meciuri cu o istorie aparte. S-au jucat până acum 150, iar romanii sunt în avantaj: 52 victorii, 51 egaluri, 46 înfrângeri. Dacă Napoli nu ar fi pierdut cele cinci partide pe teren propriu, în actualul sezon, ar fi fost detașat pe primul loc. Cele 11 meciuri fără înfrângere pentru Roma (4 victorii, 7 egaluri), le conferă băieților lui Mourinho încă șanse la locul 4, ultimul care duce în Liga Campionilor.

”Un meci horror. După cum bine ați observat sunt echipe foarte capricioase. Se întâlnesc tusea și cu junghiul. Napoli a luat bătaie acasă de la Fiorentina, AS Roma a bătut pe Bodo Glimt în cupa vieții europeană, apoi cu greu a bătut pe Salernitana la modul, ceva aproape incredibil. Ambele echipe marchează, foarte probabil. Sunte echipe care mai ales iau goluri, dar și dau goluri. Ar mai fi o idee că se dă gol în prima repriză. Ba, mi s-ar părea o idee relativ bună că se dă gol în ambele reprize. Acum cine? Una dintre cele două echipe!”

PRONOSTIC: GG (1.73 MOZZARTBET)

BARCELONA-CADIZ (luni, ora 21:00)

Antrenorul celor de la Cadiz, Sergio Gonzalez are un record de uitat împotriva Barcei, 8 înfrângeri dintre care șase la 0. Amenințați cu retrogradarea, andaluzii luptă pentru a se salva. După părăsirea dureroasă din Europa, Barcelona trebuie să se canalizeze pe întrecerea internă. Are șapte victorii consecutive și o vizează pe a opta, lucru care nu s-a mai întâmplat din ianuarie 2019. Barcelona are un record de 100% la victorii când conduce la pauză în meciurile de acasă. Au fost 8 dispute consecutive.

”Barcelona e praf. Adică în sensul în care, clar, e cu nervii rău. Barcelona tocmai a luat bătaie acasă de la Eintracht Frankfurt cu 3-2. S-a calificat Frankfurt mai departe. A bătut acasă la Levante cu 3-2, s-au chinuit. La Frankfurt acasă a fost 1-1. Barcelona s-ar putea să fie acum praf. Să nu vină, cu cine jucăm? Cu Cadiz, ți-i fac praf! Cadiz poate să joace și bine. I-a bătut pe Villareal acasă la Cadiz, 1-0. I-au dat gol lui Atletico Madrid, abia i-au bătut la Madrid acasă, 2-1. Joacă acasă la Barcelona. Eu aș zice că se dau goluri puține, că Barcelona acum cred că e cu nervii, deprimată, Barcelona fiind pe 2, sufându-i în ceafă Atletico și Sevilla. Are toate motivele din lume să-i rupă pe Cadiz. Să pariez Barcelona pe handicap minus 1. Nu, mai bine stăm potoliți. Nu mă bag la meciul ăsta”.

PRONOSTIC: 0-2 (2.41 MOZZARTBET)

ATALANTA-VERONA (luni, ora 21:00)

Atalanta a pierdut în câteva săptămâni tot. Eliminată din Europa League, s-a depărtat și de Top 6 în Serie A după ultimele două înfrângeri consecutive. Locul 8 pe care se află acum, e cel mai slab pentru echipă din sezonul 2015/2016. Atalanta a avut mari probleme pe teren propriu, luând doar 18 puncte din totalul de 51 pe stadionul Gewiss. A câștigat doar un meci din ultimele 7 (trei egaluri, trei înfrângeri). În meciurile cu Atalanta, Verona a împărțit ultimele șase rezultate: 2 victorii, 2 egaluri, 2 înfrângeri. Echipa ”gialloblu” chiar trebuie luată în seamă. A pierdut doar trei din ultimele 11 întâlniri din Serie A (5 victorii, 3 egaluri). În plus, în ultimele 20 de deplasări, a marcat de fiecare dată.

”Atalanta sigur că zici, acasă, trebuie să bată. Nu mi se pare așa de clar. Tocmai a luat bătaie într-un mod bizar, 2-0 de la Leipzig. Mă, nu au dat gol lui Leipzig. Totuși, Leipzig ia goluri. Echipă destul de ofensivă, Atalanta dă goluri. Verona, nu e vreo minunăție. Ultimele meciuri a bătut acasă pe Genoa. În rest, înfrângere la Inter, înfrângere cu Napoli, dar a făct egal la Fiorentina acasă. Sigur că în principiu ai zice, nu bate Atalanta pe Verona? Nu aș pune mulți bani pe asta. Să zic ambele echipe marchează? Nu știu ce să zic! Dacă ar fi să zic ceva, poate că se dau peste 2,5 goluri. Dar aș spune cu jumătate de gură.”

PRONOSTIC: 3+ (1.60 MOZZARTBET)

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED (marți, ora 21:00)

Dacă vor câștiga marți, Liverpool va fi din nou pe primul loc în Premier League din 1 octombrie 2021 încoace. Au tot dreptul să spere, mai ale că în ultimele 10 meciuri acasă, au un golaveraj incredibil: 29-2. Liverpool e echipa care a acumulat cele mai multe în Premier League de la începutul anului, 32. ”Cormoranii” au o serie de 10 victorii și două egaluri, în opt dintre meciuri neprimind gol.

Manchester United nu a mai avut de mult câștig de cauză cu Liverpool, care are o serie de șapte meciuri fără înfrângere: patru victorii, trei egaluri. În plus, echipa lui Jurgen Klopp se laudă cu cel mai bun atac, 79 de goluri în Premier League, dar și cea mai bună defensivă pe Anfiled, acolo unde a încasat în acest sezon doar 7 goluri.

Fanii lui United au protestat zgomotos împotriva proprietarilor clubului chiar înaintea meciului cu Norwich, câștigat in-extremis de ”diavoli”, 3-2. În istoria ei, Man United a avut o singură dată puncte mai puține după 32 de etape în Premier League decât cele 54 de acum. Au fost doar 52 în sezonul 2019/2020. Prin urmare, fanii au de ce să fie supărați.

”Manchester United e praf. Cred că îi altoiește Liverpool lejer. În principiu Liverpool și peste 1.5 goluri, dar nu știu. Că bate Liverpool da, atât de greu îmi e să cred că face față Manchster United lui Liverpool în forma în care e...”

PRONOSTIC: 1dg12+ (1.60 MOZZARTBET)

*Cotele se pot schimba

**Sunt verificate la momentul publicării.