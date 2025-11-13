A treia zi a Longevity Expo Forum Fest: inovație, prevenție și responsabilitate pentru o viață lungă și echilibrată

Publicul are acces gratuit la conferințele tematice, workshop-urile interactive și demonstrațiile de tehnologii medicale de ultimă generație. Foto: Antena 3 CNN

A treia zi a Longevity Expo Forum Fest aduce noi perspective despre sănătatea viitorului, medicina regenerativă și echilibrul dintre tehnologie și bunăstare.

Cel mai amplu eveniment din România dedicat medicinei regenerative, sănătății viitorului și inovației în wellbeing continuă astăzi la București. Longevity Expo Forum Fest reunește lideri din domeniile medicinei, nutriției, cercetării și wellness-ului, care împărtășesc cele mai recente descoperiri științifice și practici inovatoare pentru o viață mai lungă, mai echilibrată și mai fericită.

Publicul are acces gratuit la conferințele tematice, workshop-urile interactive și demonstrațiile de tehnologii medicale de ultimă generație. De asemenea, participanții pot asista la sesiuni de networking și la prezentări dedicate strategiilor de prevenție și longevității active.

Moderatorii conferinței, Mihaela Tănase și Andreea Cigolea, au subliniat importanța echilibrului dintre inovația medicală și responsabilitatea individuală în menținerea sănătății.

„Ieri a fost o zi extrem, extrem de interesantă, în care specialiștii ne-au vorbit despre tehnici inovative de screening, de prevenție, dar și de tratament. Însă, ca o concluzie a zilei de ieri, ar fi că specialiștii ne pot ajuta, tehnicile inovatoare ne pot ajuta. Însă principalii responsabili pentru starea noastră de sănătate suntem noi și acțiunile noastre. Astăzi continuăm seria informațiilor interesante în privința modului în care ne putem păstra starea de sănătate și vom vorbi despre subiecte cum ar fi imunitatea, rolul ei în viața noastră de zi cu zi și în situații speciale. Vom vorbi despre modul în care tehnologia ne ajută, dar există un prag dincolo de care utilizarea ei poate să ne aducă mari probleme în privința sănătății. Acestea și multe alte subiecte — rolul suplimentelor naturale în păstrarea unei stări de bine, de sănătate — astăzi vă așteptăm cu drag. Suntem pregătiți aici cu specialiști de top pentru a vă oferi aceste noi informații”, a explicat Mihaela Tănase, specialist în comunicare și politici de sănătate, moderator al evenimentului.

De asemenea, realizatoarea emisiunii „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, Andreea Cigolea, a vorbit despre temele inedite din cea de-a treia zi a forumului, de la prevenție și performanță sportivă până la tehnologiile moderne de îngrijire și nutriție:

„Ieri am vorbit despre medicina regenerativă, care pare un termen pompos, dar e ceva foarte la îndemâna tuturor. Astăzi avem noi surprize. O să vorbim și despre bani. Toată lumea spune că atunci când vrei să fii longeviv, sănătatea costă. Costă dintr-un punct de vedere. O să vorbim și despre cum putem să ajutăm sportivii din țara noastră să facă performanță, apropo de prevenție, să punem la dispoziția lor anumite terapii și anumite tehnici, astfel încât să ajungem pe primele locuri în Europa, măcar la performanța asta sportivă.

O să vorbim și despre dantura noastră, despre tehnologii inovative, astfel încât să ne gândim că ar trebui să avem un zâmbet extraordinar în fiecare zi și foarte multe alte surprize cu specialiști de top. O să avem și niște demo-uri foarte interesante, o să vedem și care este pâinea care nici nu ne îngrașă, dar ne ajută și să trăim mult. Știu că sună ca un fel de paradigmă, pentru că atunci când ne gândim la sănătatea noastră, nu mâncăm, desigur, carbohidrați. Deci vă aștept aici de la 9 la 19. Intrarea este gratuită”, a declarat Andreea Cigolea.

Evenimentul continuă pe tot parcursul zilei la Biblioteca Națională a României, oferind publicului ocazia să descopere soluții inovatoare, terapii moderne și idei practice pentru o viață sănătoasă și longevivă.