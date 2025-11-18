ANAF trece la controale țintite: ”Vor fi vizitați de structurile de Antifraudă”

Președintele ANAF, a explicat că instituția folosește frecvent notificările de conformare voluntară pentru contribuabilii considerați de bună credință.

Care sunt efectele reale ale Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA) asupra companiilor românești și asupra economiei în ansamblu și de ce este necesară, în prezent, o strategie bugetară orientată spre investiții și dezvoltare, nu spre supraimpozitare? Aceste teme sunt analizate astăzi de decidenți politici, antreprenori, analiști economici și specialiști în fiscalitate în cadrul Conferinței Naționale Income Magazine Corporate – „De la supraimpozitare la predictibilitate: Cum finanțăm competitivitatea României”, un eveniment organizat de Antena 3 CNN sub platforma Conferințele Income Magazine Corporate.

Discuțiile vizează modul în care politicile fiscale din ultimul an afectează mediul de afaceri, cum pot fi corectate distorsiunile create de IMCA și ce mecanisme pot crește încrederea și predictibilitatea fiscală.

ANAF mizează pe conformare voluntară: rezultate vizibile în Horeca

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat că instituția folosește frecvent notificările de conformare voluntară pentru contribuabilii considerați de bună credință, în ideea reducerii interacțiunilor directe cu echipele de control și clarificării situațiilor fiscale în mediul electronic.

„Pe partea de predictibilitate, ANAF folosește destul de des notificarea pentru conformarea voluntară, unde contribuabilii de bună credință nu sunt vizitați de echipele de control, ci clarifică în sistemul electronic aspectele identificate.”

Întrebat dacă sistemul produce efecte concrete, Nica a dat ca exemplu sectorul Horeca:

„Da, să știți că da. Comunicarea pe zona de Horeca, inclusiv cu sprijinul mass-media, a făcut ca doar în etapa de monitorizare contribuabilii de bună credință să crească declaratul cu aproape 20%. Este încurajator și arată că avem un mediu de afaceri care înțelege mesajele și reacționează corect atunci când este tratat corect.”

El a precizat că ANAF a identificat contribuabilii care nu s-au conformat și va trece la controale țintite:

„Au fost identificați cei care nu au înțeles mesajele și care creează un mediu concurențial distorsionat. A fost întocmită o tematică de control, iar în perioada următoare cei de la coada clasamentului vor fi vizitați de structurile de antifraudă.”

Colectarea TVA, în creștere după majorare

Referitor la evoluția încasărilor din TVA după majorarea taxei, Nica a declarat că datele sunt încă parțiale:

„În acest moment avem doar o lună și nu aș vrea să dau cifre, dar pot confirma că a crescut. Este la nivelul așteptărilor noastre. După ce vom încheia un ciclu de trei luni, vom comunica public, dar colectarea este încurajatoare.”

Transfer pricing – unul dintre motivele care au dus la introducerea taxelor suplimentare

Președintele Camerei Consultanților Fiscali, Dan Manolescu, a explicat că unul dintre factorii care au alimentat presiunea pentru taxe suplimentare, inclusiv IMCA, a fost percepția publică legată de mutarea profiturilor în afara țării de către anumite companii.

„Aș vrea să confirm eforturile care se fac pe linia prețurilor de transfer și cred că este domeniul cel mai important în perioada următoare. Tocmai din această percepție, că există jucători în piață care nu plătesc cât trebuie, s-a ajuns și la acest impozit suplimentar.”

Manolescu a precizat că, în paralel, tot mai multe companii solicită acorduri de preț în avans pentru a evita suspiciuni și conflicte fiscale:

„Avem foarte multe cereri de acord de preț în avans, prin care operatorii vin să agreeze anticipat cu autoritatea fiscală ce marje și ce prețuri vor folosi.”