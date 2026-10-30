Când ar putea reporni Centrala de la Cernavodă. Anunțul Ministerului Energiei

Scenariul optimist indică data de 15 noiembrie pentru repornirea a cel puțin unui reactor. Foto: Nuclearelectrica via Ilie Bolojan / Facebook

Securitatea energetică și apărarea împotriva atacurilor cibernetice sunt teme de discuție la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie. Evenimentul aduce la aceeași masă autorități, specialiști din domeniul energetic și experți IT, într-un context în care pregătirea pentru sezonul rece și asigurarea necesarului de energie rămân priorități.

Reprezentanții Ministerului Energiei spun că, în ultimele luni, a existat o bună coordonare între Dispecerul Energetic Național și producătorii de energie, astfel încât aceștia să funcționeze la capacitate maximă. Urmează însă o perioadă mai dificilă, odată cu scăderea temperaturilor.

„Din august cred că am avut o coordonare bună cu Dispecerul Energetic Național, cu producătorii. Fiecare dintre ei s-au mobilizat pentru a putea produce la capacitatea maximă.

Vom avea o perioadă puțin mai provocatoare, să spunem, săptămâna viitoare, când scad temperaturile. Dar tocmai acesta a fost și sensul ultimei ședințe de comandament, pentru a ne pregăti, pentru a fi cât mai coordonați, în așa fel încât orice oprire să fie amânată, orice lucrare de mentenanță să fie dusă la capăt, în așa fel încât să trecem cu bine săptămâna viitoare și luna noiembrie”, a declarat Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energiei.

Unul dintre subiectele importante rămâne repornirea reactorului de la Cernavodă. Potrivit oficialului, scenariul optimist indică data de 15 noiembrie pentru repornirea a cel puțin unui reactor. Decizia depinde însă și de evoluția debitelor de apă, dar și de actualizarea prognozelor hidrologice.

„În acest moment avem în pregătire hotărârea de Guvern pentru programul de iarnă. Discuția de la Comandament, inclusiv cu cei de la Apele Române, undeva pe 5-6 noiembrie va fi actualizată prognoza.

Astfel de prognoze legate de precipitații, mai ales în Germania, Austria, dar și în România, au un caracter de volatilitate. Scenariul optimist este pornirea cel puțin a unui reactor pe 15 noiembrie și orice actualizare legată de repornire va veni săptămâna viitoare. Vom avea o cadență săptămânală de întâlnire a acestui comandament și, bineînțeles, imediat cum va exista o certitudine, pentru că există o creștere în acest moment de debit, important este și ca acest debit să se mențină, în așa fel încât să evităm situația în care pornim un reactor pentru trei zile, după care să fim nevoiți să îl închidem”, a explicat Sorin Elisei.

Până la repornirea reactorului, România continuă să apeleze la importuri de energie. Oficialul Ministerului Energiei a explicat însă că prețurile ridicate sunt resimțite la nivelul întregii regiuni, iar evoluția vremii influențează producția și disponibilitatea energiei.

„La prețuri mari, cred eu că, de fapt, consumă toată regiunea. Dacă ne uităm puțin, e o situație critică. E și o situație determinată de evoluția vremii.

Vedeți cerul înnorat, disponibilitatea mai mică a fotovoltaicului se compensează și printr-o producție eoliană, creșterea producției de gaz. Au început să funcționeze sistemele de termoficare centralizată și asta ajută inclusiv producția de energie, pentru că e o producție combinată de electric și termic.

Securitatea aprovizionării, disponibilitatea, nu credem că vor exista probleme la felul în care sunt lucrurile astăzi. Noi sperăm ca lucrurile să se detensioneze puțin, inclusiv la nivel de prețuri”, a concluzionat Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energiei.