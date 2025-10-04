Gala Excelenței în Educație, la Alexandria: Un moment de inspirație pentru comunitate și un pas spre generația care modelează viitorul

1 minut de citit Publicat la 12:42 04 Oct 2025 Modificat la 12:42 04 Oct 2025

Evenimentul are loc ora la Centrul Multifuncțonal pentru Tineri din Alexandria şi va începe duminică, la ora 10:00.

Duminică, 5 octombrie 2025, ora 10:00, la Centrul Multifuncțonal pentru Tineri din Alexandria, Antena 3 SA organizeaza a treia ediție a evenimentului ”Alexandria, Gala Excelenței în Educație – Antena 3 CNN România Inteligentă”. Vom celebra performanța, talentul și munca neobosită a celor care duc educația pe culmile excelenței.

În cadrul Galei Excelenței în Educație, vor fi premiați elevii care, în anul școlar 2024 - 2025, au obținut rezultate remarcabile la olimpiade internaționale și naționale, precum și la concursuri școlare de prestigiu organizate de Ministerul Educației si Cercetări.

Această gală este mai mult decât un eveniment festiv: este un omagiu adus tinerilor care prin inteligență, pasiune și perseverență devin modele pentru comunitate, dar și un prilej de a mulțumi profesorilor și părinților care i-au sprijinit necondiționat în drumul lor spre succes.

Prin acest eveniment, Alexandria devine pentru o zi capitala excelenței, un loc unde educația, cultura și valorile autentice sunt aplaudate și puse în lumina reflectoarelor.

Categoriile de premiere:

1. Categoria Șefi De Promoție 2025;

2. Premii concursul ”Medicii De Mâine”;

3. Categoria olimpiade internaționale;

4. Categoria olimpiade naționale;

5. Categoria concursuri naționale;

6. Categoria cadre didactice care s-au pensionat.

Premiile categoriilor sunt oferite de Primăria Municipiului Alexandria și premiile pentru concursul ”Medicii de mâine” sunt oferite de Asociația ”Medici pentru România” și Distribuție Oltenia. Evenimentul este prezentat de Ana Iorga, jurnalist Antena 3 CNN.

Invitații de la evenimentul ”Alexandria, Gala Excelenței în Educație – Antena 3 CNN România Inteligentă”:

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății;

Daniel David, Ministrul Educației și Cercetării;

Victor Drăgușin Primarul Municipiului Alexandria;

Adrian Gâdea, Președinte al Consiliului Județean Teleorman;

Octavian Teodorescu, City Manager al municipiului Alexandria;

Ionela Ene, Viceprimar al Municipiului Alexandria;

Mădălin Borș, Deputat;

Sonia Skultety, Secretar Asociația Medici pentru România;

Ondřej Šafář, Presedinte al Directoratului si CEO Distributie Oltenia;

Sonia Simionov, reporter senior și coordonatorul echipelor de teren Observator Antena 1;

Prof. Sorin Ilie Inspector Școlar General I.S.J. TeleormanAndrei Gr;

osu, elev clasa a XI-a la Colegiul Național ”Al. I. Cuza”, Primarul Tinerilor ales de Consiliului Local al Tinerilor Alexandria

Se vor oferi trofee, diplome si flori. Accesul în locația evenimentului se face pe bază de invitație și confirmare de participare.