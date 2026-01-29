Hidroelectrica, între secetă și creștere record. Valoarea de piață a crescut cu 9 miliarde de lei în doar 5 luni

Potrivit CEO-ului, creșterea de aproape 15% a acțiunii reflectă încrederea investitorilor în direcția companiei. Foto: Antena 3 CNN

România a traversat una dintre cele mai dificile perioade de iarnă din ultimii ani, cu un consum ridicat de energie și importuri mai mari de gaze naturale. Care sunt perspectivele după sezonul rece, ce se va întâmpla cu prețurile și cum va arăta piața energiei în contextul eliminării plafonărilor s-au aflat printre temele centrale ale conferinței”Energie și Sustenabilitate. Consolidare și Durabilitate 2026”, organizată de Antena 3. Specialiști din domeniu, alături de ministrul Energiei și de președintele român al Autorității Europene de Reglementare în Domeniul Energiei, au făcut anunțuri privind marile proiecte de investiții și impactul acestora asupra economiei românești.

În cadrul evenimentului, CEO-ul Hidroelectrica, Bogdan Nicolae Badea, a vorbit despre provocările majore cu care compania s-a confruntat în 2025. „Anul 2025 a fost unul extrem de provocator pentru Hidroelectrica. Ne-am confruntat cu o secetă extrem de pronunțată și cifrele arătau că ar putea fi anul cu cea mai mică producție din istoria Hidroelectrica. Încă se fac calculele necesare să vedem dacă am bătut acest record negativ în ceea ce privește hidrologia”, a explicat el.

Acesta susține însă că Hidroelectrica a învățat să gestioneze astfel de situații. „Nu mai este un pericol faptul că avem un an mai secetos sau unul cu precipitații excedentare care pun presiune suplimentară pe instalațiile noastre”, a spus CEO-ul.

Totodată, Bogdan Badea a evidențiat și evoluția pozitivă a companiei pe bursă. „În septembrie, când am preluat interimatul, acțiunea Hidroelectrica varia undeva la 122–123 de lei. Astăzi discutăm de 140 de lei. În numai cinci luni, compania a câștigat ca plus-valoare pe companie circa 9 miliarde de lei valoare de piață”, a precizat el, adăugând că Hidroelectrica a ajuns la aproximativ 65 de miliarde de lei.

Potrivit CEO-ului, creșterea de aproape 15% a acțiunii reflectă încrederea investitorilor în direcția companiei. „Această evoluție arată că încrederea crește atunci când se fac pași importanți către diversificare și investiții. Secretul pentru a crește valoarea companiei și pentru a rămâne un furnizor de stabilitate, și când spun furnizor de stabilitate mă refer nu doar la siguranța Sistemului Energetic Național unde avem un rol determinant prin faptul că centralele noastre echilibrează sistemul ori de câte ori este nevoie și acoperă vârfurile de consum utilizând rezerva din marile lacuri de acumulare, dar suntem și un furnizor de stabilitate și din punct de vedere al prețurilor pe care le practicăm pentru clientul final, pentru că ele trebuie să meargă mână în mână”, a concluzionat Bogdan Nicolae Badea.