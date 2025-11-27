Inflația și scăderea salariilor reale afectează accesul la locuințe. Specialiștii semnalează riscurile pentru 2026

Tema accesibilității locuințelor rămâne una dintre principalele provocări ale pieței. Foto: Antena 3 CNN

Piața imobiliară din România traversează o perioadă cu un echilibru fragil. Digitalizarea accelerată, schimbările în comportamentul de consum al cumpărătorilor, schimbările legislative, accesul limitat la finanțare și presiunea pe vânzări demonstrează că e nevoie de soluții integrate și de parteneriate strategice. Conferința “Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, organizată de platforma homeZZ și susținută de Antena 3 CNN, aduce împreună liderii celei mai puternice industrii pentru a discuta despre perspectivele 2026 și despre consolidarea încrederii în rândul cumpărătorilor și al profesioniștilor.

„O să fie o dezbatere spectaculoasă și densă, pentru că vorbim despre ceea ce îi interesează pe cei mai mulți dintre români și anume locuința. Știm că pentru 70% dintre concetățenii noștri este avuția pe care o strâng într-o viață. Ca urmare, e foarte prețios să ne uităm la ce ne va aduce anul 2026, să vedem care sunt îngrijorările momentului. Și îi vom avea, pe de o parte, pe cei care sunt în piața asta de multă vreme. Îi vom avea pe dezvoltatori, îi vom avea pe cei care intermediază tranzacțiile imobiliare, îi vom avea pe decidenți, vom avea asociații profesionale, arhitecți. Ca urmare, toți cei care au de spus lucruri vor fi aici”, a explicat Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN, moderator al conferinței.

Acesta a subliniat și importanța discuției deschise prin acest eveniment: „E foarte important că această dezbatere organizată de homeZZ, cea mai puternică platformă de intermedieri imobiliare, deschide un dialog care e extrem de necesar, pentru că e nevoie și de educație, dar și de încredere. Știm că pe piața asta e capitalul cel mai prețios, e la fel de util ca și betonul. Încrederea este cea care cimentează relațiile dintre clienți și cei care oferă produse pe piață. Va fi spectaculos. Uitați-vă la noi, fiindcă o să aflăm cum evoluează prețurile, ce impozite vin la anul și cum să ne pregătim pentru asta.”

Însă tema accesibilității locuințelor rămâne una dintre principalele provocări ale pieței. „Accesibilitatea este o problemă pentru cei care sunt în acest moment în căutarea unei locuințe. În același timp, îngrijorările nu sunt legate doar de creșterea TVA, sunt mai degrabă legate de venitul disponibil și vedem că salariul real în ultimul an a scăzut cu 5% iar inflația mănâncă foarte mult din puterea de cumpărare”, a explicat Gabriel Blăniță, Associate Director Valuation and Advisory Services la Colliers.

„În perspectiva tranzacțiilor imobiliare, oamenii sunt mai degrabă reticenți atunci când veniturile lor scad în termeni reali, iar din partea dezvoltatorilor vedem în același timp o îngrijorare legată de situația urbanistică, de perspectiva dezvoltării și de incertitudinea legată de ceea ce se poate sau nu se poate construi în marile orașe”, a completat Blăniță.

Conferința aduce astfel în prim-plan o discuție necesară, într-un moment în care piața imobiliară este presată de schimbări multiple și rapide, iar perspectivele pentru 2026 depind de adaptarea tuturor actorilor implicați și de refacerea încrederii dintre cumpărători și dezvoltatori.