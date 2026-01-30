Sistemul energetic românesc, în pragul unei transformări majore

Investițiile în centrale hidroelectrice și în sectorul nuclear sunt vitale pentru echilibrarea sistemului și pentru asigurarea consumului în bandă. Foto: Getty Images

Investițiile în infrastructura de energie electrică pot schimba radical fața sistemului energetic românesc. Aceasta este concluzia dezbaterilor de la conferința organizată de Antena 3 CNN „Energie și Sustenabilitate. Consolidare și Durabilitate 2026”. Sunt însă și provocări serioase, spun experții.

Gestionarea vârfurilor de consum și evitarea unor incidente precum penele de curent sunt pe lista celor mai importante responsabilități din sectorul energetic. Investițiile în centrale hidroelectrice și în sectorul nuclear sunt, așadar, vitale pentru echilibrarea sistemului și pentru asigurarea consumului în bandă.

„Mă bucur că Vidraru a deschis din nou seria investițiilor mari pe care Hidroelectrica le derulează. Este prima oară după 1974 când golim sau reducem cota, pentru că nu e vorba de o golire completă a lacului de la Vidraru, ci de o reducere a cotei, astfel încât să putem face lucrările de modernizare și reabilitare a celor două goliri de fund”, a declarat Bogdan Nicolae Badea, CEO Hidroelectrica.

„Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, coordonate de EnergoNuclear, vor aduce peste 1.400 de megawați de energie curată, stabilă și prietenoasă cu mediul în sistem. Proiectul reactoarelor modulare mici oferă o oportunitate mare României. Acest proiect va ajuta la evitarea a peste 4,5 milioane de tone de dioxid de carbon anual, va livra 462 de megawați de energie curată și stabilă sistemului și va genera peste 200 de locuri de muncă stabile”, a explicat și Mihai Laurențiu Gioara, Director General Adjunct Comercial și de Dezvoltare Nuclearelectrica S.A.

Pe de altă parte, pentru ca întreaga energie produsă să ajungă la consumatori, rețelele trebuie modernizate și adaptate.

„Există un plan la nivelul Uniunii Europene de a investi până în 2030 aproximativ 1,2 trilioane de euro în sectorul transportului și distribuției de energie, dintre care 700 de miliarde sunt dedicate distribuției de energie. Va veni momentul ca, împreună – industrie, operatori, ANRE, guvern – să tratăm cu mult mai mult interes această componentă”, a afirmat Corneliu Bodea, CEO Adrem și președinte CRE.

Realizarea acestor investiții nu este una ușoară. Birocrația și lipsa predictibilității pot complica procesul, iar investițiile depind de oameni și companii care au nevoie de un mediu stabil pentru a putea executa lucrările.

„Toate aceste investiții despre care vorbim trebuie să fie realizate de cineva. La capitolul execuție în teren, ne bazăm 100% pe companii din România, pe companii și pe forță de muncă locală. Vorbesc în numele sutelor de antreprenori semnificativi care activează în sectorul energiei și care au nevoie, la rândul lor, de un mediu predictibil”, a continuat el.

Autoritățile se arată, totuși, optimiste în atingerea obiectivului de a deveni un hub regional de energie electrică.

„Suntem încredințați, prin ceea ce am auzit astăzi, prin investițiile pe care le face sistemul de transport al energiei electrice, prin investițiile realizate de distribuitori, prin cei 400.000 de prosumatori și prin energia eoliană, că, dacă vom reuși să avem și energie în bandă – și sunt premise să le avem – suntem pe un drum bun”, a concluzionat Mircea Man, secretar general al ANRE.

Dezbaterile au avut loc în cadrul conferinței RO 3.0 „CNN Energie și Sustenabilitate. Consolidare și Durabilitate 2026”.