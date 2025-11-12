Farmacistul, aliatul pentru o viață lungă și echilibrată: „Pacientul trebuie ghidat, nu lăsat să se trateze singur”

Implicarea farmacistului în prevenția bolilor poate schimba viețile a milioane de români. Foto: Getty Images

Longevitatea nu mai este un subiect rezervat viitorului — este o realitate care se construiește acum, prin educație, știință și dialog responsabil. La Biblioteca Națională a României are loc în aceste zile Longevity Expo Forum Fest, ediția a III-a, cel mai amplu eveniment din România dedicat medicinei regenerative, sănătății viitorului și inovației în wellbeing. Astfel, țara noastră își afirmă locul în dialogul global despre sănătate preventivă, biotehnologie și medicina viitorului, dar și convingerea că adevărata revoluție a longevității începe acasă, în modul în care gândim, simțim și trăim fiecare zi. Publicul are acces gratuit la eveniment.

Printre vocile prezente la conferință s-a numărat și Gabriela Bâscă, farmacist diriginte, care a subliniat rolul esențial al farmacistului în procesul de prevenție și educație medicală.

„Farmacistul este primul profesionist la care ajunge pacientul, de multe ori chiar înainte de a ajunge la medic, mai ales din cauza mediului stresant în care trăim. Odată ce ne pășește pragul, pacientul beneficiază de un sfat profesionist. În primul rând, i se face anamneza, nu i se eliberează produsul după ureche. Pacientul este întrebat dacă suferă de boli cardiovasculare, dacă are alergii la anumite substanțe sau dacă a mai administrat acel supliment înainte. Chiar dacă este supliment și este pe bază de plante, administrat după ureche poate face mai mult rău decât bine”, a explicat Gabriela Bâscă.

Ea a atras atenția și asupra colaborării esențiale dintre farmacist și medic, un parteneriat care trebuie să aibă întotdeauna în centru binele pacientului.

„Dacă în urma anamnezei reiese că pacientul nu are nevoie de acel produs, îl îndrumăm către medic. Este foarte importantă relația farmacist–medic. Noi trebuie să colaborăm, să existe o relație de colegialitate, astfel încât să primeze binele pacientului”, a adăugat farmacistul diriginte.

Prin aceste discuții, Longevity Expo Forum Fest consolidează ideea că longevitatea începe cu responsabilitatea față de propriul corp, iar farmacistul devine un ghid de încredere în procesul de prevenție și îngrijire zilnică.