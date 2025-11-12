Longevity Map 360, tehnologia unică ce promite o hartă completă a longevității, prezentată la București

2 minute de citit Publicat la 12:24 12 Noi 2025 Modificat la 12:24 12 Noi 2025

Tehnologia permite specialiștilor să propună scheme de tratament pentru a corecta dezechilibrele existente în corp. Foto: Antena 3 CNN

Longevitatea nu mai este un subiect rezervat viitorului, este o realitate care se construiește acum, prin educație, știință și dialog responsabil.

La Biblioteca Națională a României are loc, zilele acestea, Longevity Expo Forum Fest, ediția a treia, cel mai amplu eveniment din țară dedicat medicinei regenerative, sănătății viitorului și inovației în well-being.

Prin acest eveniment, România își afirmă locul în dialogul global despre sănătatea preventivă, biotehnologie și medicina viitorului, dar și convingerea că adevărata revoluție a longevității începe acasă, în modul în care gândim, simțim și trăim în fiecare zi. Publicul are acces gratuit la toate sesiunile și conferințele din program.

Moderatorul evenimentului, Andreea Cigolea, a explicat interesul crescut al publicului pentru subiectele legate de longevitate și prevenție:

„Ieri am avut o parte mai științifică. Am avut speakeri internaționali care ne-au oferit foarte multe soluții de longevitate. Publicul a fost extrem de curios în legătură cu faptul că alte popoare trăiesc mai mult decât noi, aici, în România. Speranța de viață este destul de mică la noi în țară, motiv pentru care oamenii au fost curioși să afle ce fac ceilalți ca să le fie bine. Am aflat foarte, foarte multe lucruri interesante. Le găsiți și pe site-ul nostru, antena3.ro, dar și pe Longevity Magazine, pe site-ul revistei noastre. Partea bună este că și astăzi ne așteaptă foarte multe conferințe dedicate longevității”, a afirmat ea.

La rândul său, Mihaela Tănase, co-moderator al conferinței, a subliniat importanța educației și a instrumentelor științifice care pot contribui la creșterea duratei și calității vieții:

„Așa cum spunea și Andreea, deși speranța de viață în România este scăzută, tocmai acesta este motivul pentru care românii ar trebui să știe care sunt acele instrumente prin care ne putem îmbunătăți calitatea vieții și, bineînțeles, crește durata ei. Astăzi vom vorbi, de exemplu, despre rolul geneticii și epigeneticii în prevenirea, depistarea și tratamentul unor afecțiuni, despre cum, prin testarea genetică, putem identifica predispoziția pentru anumite boli și cum putem interveni prin epigenetică, adică prin stilul de viață adoptat, pentru a modula bagajul genetic cu care ne naștem”, a explicat ea.

În cadrul evenimentului este prezentată și o tehnologie unică la nivel mondial – Longevity Map 360, un sistem inovator care permite realizarea unei „hărți integrate a longevității”.

„Pentru prima oară, medicina integrativă mai face un pas important: nu mai tratăm corpul uman ca pe o sumă de organe, ci ca pe un mecanism complex, în care fiecare organ este important pentru echilibrul întregului organism. Această tehnologie nu doar că poate realiza o hartă a longevității, dar permite specialiștilor să propună scheme de tratament pentru a corecta dezechilibrele existente în corp. Despre acestea și multe altele vă așteptăm astăzi alături de noi. Vă promit că vor fi multe lucruri interesante despre care vom discuta”, a adăugat Mihaela Tănase.

Evenimentul reunește medici, cercetători, biotehnologi și specialiști din domeniul wellness-ului din întreaga lume, într-o inițiativă menită să promoveze un concept nou de sănătate – longevitatea activă, bazată pe prevenție, cunoaștere și inovație.