Primul centru de terapie prin sport și antrenament paralimpic pentru copii și tineri cu dizabilități se construiește în Argeș

Se deschide primul centru de terapie prin sport și antrenament paralimpic dedicat copiilor și tinerilor cu dizabilități din România / foto: Facebook - Climb Again

În Argeş, la Nucșoara, se construiește primul centru de terapie prin sport și antrenament paralimpic pentru copiii și tinerii cu dizabilități din România. Un proiect unic, pornit din lupta personală a fostului campion la escaladă Claudiu Miu, care a transformat propria recuperare într-o misiune națională. 100.000 de copii cu deficiențe neuromotorii sau nevăzători vor avea șansa la mișcare, independență și speranță.

Comuna Nucșoara, județul Argeș. La poalele munților, acolo unde liniștea se împletește cu forța naturii, un șantier schimbă destine. Este locul în care ia naștere primul centru de terapie prin sport și antrenament paralimpic dedicat copiilor și tinerilor cu dizabilități din România.

Proiectul aparține lui Claudiu Miu, fost campion balcanic la escaladă. Viața lui a luat o turnură dramatică după o boală cruntă, care l-a ținut mult timp departe de performanță. Recuperarea prin sport i-a redat forța și, odată cu ea, o idee. Dacă el a reușit, atunci pot reuși și copiii care astăzi trăiesc în izolare, fără speranță.

„Lucrăm cu 700 de copii și tineri cu dizabilități săptămânal, vorbim de tineri nevăzători, vorbim de copii și tineri cu dizabilități neuromotorii, cu pareze, tetrapareză, vorbim de tineri în scaun rulant.

Scopul proiectului este să ajungem la 100.000 de tineri cu dizabilități din toată țara, să ajungă măcar o dată aici, să se bucure de de facilitățile centrului, de facilitățile sportive, de facilitățile terapeutice”, a declarat Claudiu Miu - fondatorul Asociației Climb Again.

Centrul de la Nucșoara va avea o sală de sport multifuncțională, un parc de aventură în pădure adaptat pentru copiii cu dizabilități, dar şi un perete de escaladă pentru nevăzători.

„Sunt ghidați ce priză urmează, la ce oră și nevăzătorii memorează și fac o hartă a traseului și următoarea urcare de cele mai multe ori o fac singuri pentru că au memorat traseul”, a mai declarat Claudiu Miu - fondatorul Asociației Climb Again.

„Este o sală de sport care va găzdui, după cum bine știți, activități de escaladă pentru persoanele cu dizabilități. Avem două etaje parțiale, avem și un lift pentru persoane cu dizabilități care funcționează și în caz de incendiu. O lucrare unică și de suflet din perspectiva utilității ei, pentru că va reuși să bucure multe persoane cu dizabilități și va reuși să le dea un nou țel în viață, poate, și să ducă o viață cât mai aproape de normal”, a declarat Andrei Grosu, manager de proiect.

„Oricât de greu e, ne gândim și la rezultatul final și ne gândim ce bucurii au ei. Și ne-am bucurat să aflăm că deja acum trei săptămâni au fost primele grupe de copii care au fost în tabără, s-au antrenat, se bucură de un parc de aventură dotat, se pot antrena și așteptăm cu nerăbdare să-i vedem și la primăvară, când o să înceapă să vină din ce în ce mai mulți copii”, a declarat un voluntar.

„Voluntariatul este o bucurie pentru fiecare dintre noi, dar pe deasupra și știind că facem ceva pentru copiii cu dizabilități care vin aici să se antreneze și să se bucure, asta este o satisfacție”, a mai declarat un alt voluntar.

România se află pe locul 5 în lume la paraclimbing, iar Claudiu vrea ca acest loc să devină rampa de lansare pentru următoarea generație.

„România se mândrește că are campioni mondiali la escaladă paralimpică și asta pentru că o mână de oameni la început, care și-au dedicat viața și timpul lor să lucreze cu tineri cu dizabilități, au lucrat cu pasiune și și-au dedicat timpul lor și au ajuns să avem o echipă, o echipă națională care aduce multe medalii României”, a mai declarat Claudiu Miu - fondatorul Asociației Climb Again.

Întregul proiect costă 1,5 milioane de euro, dar mai lipsesc aproximativ 500.000 de euro pentru a fi finalizat. Centrul de la Nucșoara înseamnă o șansă în plus la recuperare, libertate și normalitate pentru copiii care au cea mai mare nevoie. Cei care doresc să susţină acest vis pot accesa site-ul ClimbAgain.ro pentru detalii legate de donaţii.