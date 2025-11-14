Te pui mereu pe ultimul loc? Psihologii spun că asta îți afectează longevitatea

2 minute de citit Publicat la 09:48 14 Noi 2025 Modificat la 09:48 14 Noi 2025

Psihologi și terapeuți atrag atenția că sănătatea emoțională este un pilon esențial al longevității. Foto: Profimedia Images

La Longevity Expo Forum Fest 2025, cel mai mare eveniment din România dedicat medicinei viitorului, longevității și sănătății integrative, specialiștii au discutat despre un aspect esențial, dar adesea ignorat al unei vieți lungi și echilibrate: psihologia longevității. Evenimentul a analizat felul în care grija față de sine, empatia și gestionarea emoțiilor influențează sănătatea mintală și, implicit, durata și calitatea vieții.

Într-o societate tot mai agitată, în care stresul, izolarea și lipsa conexiunilor autentice devin factori acceleratori ai îmbătrânirii, psihologi și terapeuți atrag atenția că sănătatea emoțională este un pilon esențial al longevității.

Psihologul Atena Stoica le-a vorbit participanților despre importanța plasării propriei persoane pe lista priorităților personale:

„Așa cum ai pe lista ta pe toți cei dragi ție, întrebarea ar fi, dacă vă puneți pe lista cu cei dragi vouă, unde sunteți voi înșivă? Pe ce loc ați fi? În primul rând sunt soții, copiii, toți ceilalți și apoi undeva și noi, la final. Dar punându-ne pe listă și încă undeva în primele rânduri este foarte important, pentru că nu ai cum să dai către ceilalți, nu ai cum să torni înapoi dintr-un pahar gol.”

Ideea granițelor sănătoase, a autocunoașterii și a gestionării a ceea ce este perceput drept „egoism” în relațiile apropiate a fost detaliată de Adina Moraru, drd. psiholog clinician specialist și terapeut.

„Două idei principale îmi vin acum în minte. Se spune că egoismul ia și grija de sine sau îngrijirea de sine oferă. Legat de acceptarea familiei și a celor dragi nouă cu privire la deciziile pe care le luăm sau la modul cum le interpretează ca fiind egoism, sunt situații în viață, sunt momente când este foarte bine să ne stabilim în primul rând nouă înșine niște limite destul de clare cu privire la modul în care dorim să trăim.”

Aceasta a subliniat că procesul de autocunoaștere este esențial, fie realizat individual, fie cu sprijinul specialiștilor:

„Asta înseamnă un proces de autocunoaștere pe care este bine să-l abordăm singuri sau împreună cu specialiști, iar apoi, bineînțeles, cu o comunicare eficientă, cu blândețe, să transmitem și celor dragi modul în care noi vedem lucrurile, ceea ce ne încântă, ceea ce ne încarcă, ceea ce ne dorim de la viață.”

Psihologul a explicat că stabilirea propriilor obiective este un act de responsabilitate față de noi înșine, nu de egoism:

„Astfel că ajungem din nou la ideea că nu este egoism, că până la urmă ne-am născut și pentru noi. Prin modul în care noi ne definim obiectivele de viață, dorințele și ajungem să cunoaștem, la fiecare etapă de viață și la fiecare vârstă potrivită, ceea ce dorim să facem și ce putem să facem, cu siguranță vor accepta și ceilalți faptul că fiecare are drumul lui în viață și ne pot fi alături în acest parcurs.”

În final, Adina Moraru a punctat esența alegerilor personale:

„Este o alegere a celor din jur dacă să ne susțină egoismul funcțional sau nu, dacă ne permit și ne permitem și noi nouă înșine să pornim pe drumul propriu.”

Psihologia longevității devine astfel un domeniu-cheie în înțelegerea relației dintre emoții, relații, echilibru interior și speranța de viață — temă centrală la Longevity Expo Forum Fest 2025.