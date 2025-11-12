Terapiile personalizate schimbă șansele pacienților cu boli grave

2 minute de citit Publicat la 13:35 12 Noi 2025 Modificat la 13:36 12 Noi 2025

Prin aceste perspective și demonstrații concrete, Longevity Expo Forum Fest arată că viitorul medicinei este deja aici. FOTO Getty Images

Longevitatea nu mai înseamnă doar câți ani trăim, ci cum trăim. Este un concept care integrează sănătatea, echilibrul și vitalitatea, transformând fiecare zi într-o decizie de conștientizare și grijă față de propriul corp.

Aceasta este filosofia promovată la Longevity Expo Forum Fest, cel mai important eveniment din România dedicat longevității, sănătății și inovației în wellness, care are loc zilele acestea la București.

Evenimentul reunește experți români și străini, cercetători, medici și lideri din domeniul biotehnologiei, pentru a arăta publicului că longevitatea poate deveni un proiect personal, un proces de educație și transformare bazat pe știință, prevenție și stil de viață echilibrat.

Participarea este gratuită, iar interesul publicului confirmă că sănătatea de durată este o temă tot mai prezentă în conștiința colectivă.

Una dintre prezentările care au atras atenția a fost cea susținută de Dr. Cristina Berteanu, medic primar ATI și director medical Memorial România, care a vorbit despre progresele spectaculoase din medicina personalizată și rolul pe care noile tehnologii genetice îl joacă în extinderea duratei de viață sănătoase.

„Pacientul este în siguranță, are mai puține reacții adverse și tratamentele acționează mult mai precis, cu rezultate spectaculoase. Sunt boli care, în urmă cu câțiva ani, după diagnostic, mai permiteau supraviețuirea doar câteva luni, cum este cancerul pulmonar sau melanomul malign. De asemenea, aceste terapii se folosesc și în tumorile cerebrale, dar și în boli autoimune, precum poliartrita reumatoidă”, a explicat Dr. Cristina Berteanu.

Ea subliniază că, în prezent, progresul medicinei de precizie a transformat complet prognosticul pacienților diagnosticați cu forme agresive de cancer.

În plus, Dr. Berteanu atrage atenția asupra rolului tot mai important al geneticii în stabilirea tratamentului potrivit fiecărui pacient:

„Geneticianul trebuie să facă parte din tumor board, și deja face parte în multe centre. Deocamdată, aceasta nu e o regulă generală, dar sunt sigură că lucrurile se schimbă, pentru că am văzut cum s-au schimbat în ultimii ani. Consider că astfel de evenimente și campaniile de conștientizare pot susține extinderea acestor comisii și prezența obligatorie a geneticianului.

Există un test, Next Generation Sequencing, care a constituit un progres major. El permite analiza caracterului molecular al tumorii, pe baza căruia se iau deciziile terapeutice. Este un sprijin crucial în alegerea tratamentului”, a concluzionat Dr. Cristina Berteanu.

Prin aceste perspective și demonstrații concrete, Longevity Expo Forum Fest arată că viitorul medicinei este deja aici, un viitor în care știința, tehnologia și stilul de viață conlucrează pentru a transforma longevitatea într-o realitate accesibilă și într-o promisiune a unei vieți mai bune.