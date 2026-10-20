Cum scapi de asimetriile nasului fără anestezie generală și perioadă de recuperare

Află cum funcționează rinoplastia nechirurgicală cu acid hialuronic, ce imperfecțiuni ale nasului poate corecta, cât durează procedura și cât se mențin rezultatele. Sursa foto: https://stock.adobe.com/

Nasul este, poate mai mult decât orice altă trăsătură, elementul central al feței. O mică asimetrie, o cocoașă vizibilă sau un vârf ușor deviat pot deveni, în timp, o sursă constantă de nemulțumire atunci când te privești în oglindă sau în fotografii. Ideea unei intervenții chirurgicale clasice descurajează însă mulți oameni, din cauza anesteziei generale, a perioadei lungi de recuperare și a caracterului definitiv al rezultatului.

Rinoplastia nechirurgicală este alternativa la care apelează tot mai multe persoane: o procedură estetică ce folosește injectări controlate de acid hialuronic pentru a corecta anumite imperfecțiuni vizuale ale nasului, fără nicio incizie. Prin adăugarea de volum în punctele strategice, medicul poate „ridica” vizual o zonă concavă, poate estompa aspectul unei cocoașe sau poate corecta o ușoară asimetrie, obținând un profil mult mai armonios, vizibil imediat după procedură.

Ce poate și ce nu poate corecta această metodă

Spre deosebire de rinoplastia clasică, procedura nechirurgicală nu necesită anestezie generală, ci doar o cremă anestezică locală, iar durata întregii proceduri este, de regulă, de 30-45 de minute. Nu există o perioadă de recuperare propriu-zisă. Pacientele își pot relua activitățile zilnice imediat, cu excepția unor recomandări minore legate de expunerea la soare în primele zile.

Metoda este potrivită pentru corectarea unor imperfecțiuni punctuale, asimetrii minore, o mică denivelare pe dorsum nazal sau un vârf care are nevoie de mai multă definire, nu și pentru modificări structurale majore, precum reducerea semnificativă a dimensiunii nasului sau corectarea unor probleme respiratorii, situații în care rinoplastia chirurgicală rămâne soluția potrivită. Rezultatul obținut cu acid hialuronic este, de asemenea, temporar, cu o durată care variază în funcție de produsul folosit și de metabolismul fiecărei paciente, motiv pentru care procedura poate fi repetată periodic.

Potrivit Societății Americane a Chirurgilor Plasticieni, succesul acestei proceduri depinde în mare măsură de experiența medicului care o realizează și de o evaluare atentă a anatomiei nazale, pentru a evita zonele cu risc vascular crescut. Alegerea unui medic cu experiență dovedită în proceduri faciale injectabile contează, în acest context, la fel de mult ca decizia în sine de a apela la această metodă.