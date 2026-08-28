Fir motocoasă: de ce se lipește sau se blochează în interiorul capului de tăiere

Firul motocoasei se poate bloca din cauza bobinării greșite, a supraîncărcării sau a unui diametru nepotrivit.

Apeși mecanismul de avans, dar firul nu mai iese. Oprești motocoasa, desfaci capul de tăiere și descoperi că, deși pe rolă există suficient material, spirele sunt prinse între ele sau firul pare blocat în interior. Problema nu indică neapărat un consumabil defect. Modul de încărcare, temperatura dezvoltată în timpul lucrului și chiar cantitatea introdusă în cap pot face ca firul motocoasei să nu mai avanseze normal, deși la exterior pare în stare perfectă.

Firul poate ajunge să se „sudeze” în interiorul capului

În timpul utilizării, capul de tăiere se rotește cu viteză ridicată, iar frecarea și solicitările repetate pot genera căldură. Dacă spirele de fir sunt presate puternic una peste alta, suprafețele lor se pot înmuia suficient încât să adere local. Fenomenul este cunoscut frecvent drept „line welding”.

Când se întâmplă acest lucru, mecanismul încearcă să elibereze firul de motocoasă, dar spirele nu se mai desprind individual. Utilizatorul poate avea impresia că mecanismul capului s-a defectat, deși cauza se află chiar în interiorul rolei formate.

Prea mult fir în cap poate crea probleme

Tentativa de a încărca o cantitate cât mai mare pentru a evita realimentările dese poate avea efectul opus. Dacă bobina este umplută excesiv, spirele nu mai au suficient spațiu pentru a se deplasa, iar presiunea dintre ele crește.

Contează și modul în care este bobinat consumabilul. Un fir de motocoasă înfășurat neuniform, cu spire care se intersectează sau se suprapun haotic, se poate prinde de stratul aflat dedesubt. La încărcare este recomandată respectarea sensului indicat pentru capul respectiv și a capacității prevăzute de producător.

Diametrul trebuie să fie compatibil cu echipamentul

Mai gros nu înseamnă automat mai eficient. Pe piață există, de exemplu, variante de 2,4 mm și de 3 mm, însă alegerea trebuie făcută în raport cu specificațiile motocoasei și ale capului de tăiere.

Un fir de motocoasă cu diametru mai mare decât cel pentru care a fost proiectat capul poate avea dificultăți la deplasarea prin orificiile de ieșire și ocupă mai mult spațiu pe bobină. În loc să obții pur și simplu un consumabil mai rezistent, poți ajunge la un sistem care nu mai permite avansarea corespunzătoare a firului.

Și forma secțiunii trebuie luată în calcul

Firele pentru motocoasă pot avea diferite profile, printre cele întâlnite fiind variantele cu secțiune rotundă și cele cu secțiune pătrată. Profilul influențează modul în care firul interacționează cu vegetația, dar trebuie luat în calcul și atunci când acesta este încărcat în cap.

Indiferent dacă alegi un fir pentru motocoasă rotund sau pătrat, este important ca produsul să fie compatibil cu echipamentul și să fie montat corect. Dacă blocajele apar imediat după schimbarea tipului sau diametrului folosit anterior, compatibilitatea este unul dintre primele lucruri care merită verificate.

Nu forța mecanismul dacă firul nu mai avansează

Dacă firul rămâne în interior în ciuda acționării sistemului de avans, continuarea lucrului fără verificarea cauzei poate agrava problema. Motocoasa trebuie oprită în siguranță, iar capul poate fi verificat pentru a vedea dacă firul este încâlcit, lipit, rupt în interior sau încărcat excesiv.

Uneori este suficientă rebobinarea corectă a consumabilului. Dacă firul motocoasei prezintă porțiuni deformate, topite sau puternic deteriorate, acestea trebuie eliminate înainte de remontare. În cazul în care problema persistă inclusiv cu un fir compatibil și montat corect, merită verificat și mecanismul capului de tăiere.

Blocarea firului nu înseamnă, așadar, că trebuie schimbată automat întreaga componentă. Identificarea cauzei, de la bobinarea incorectă și supraîncărcare până la diametrul nepotrivit, poate readuce sistemul de avans la o funcționare normală.