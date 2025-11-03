Vreme de vară târzie la început de noiembrie, urmată de o răcire bruscă. Prognoza ANM completă pentru săptămâna 3-9 noiembrie 2025 (P)

Săptămâna 3-9 noiembrie 2025 debutează sub semnul unui regim termic mult mai ridicat decât normalul perioadei. foto: oblyo

România are parte de un debut de noiembrie neobișnuit de cald, cu temperaturi care, în cursul zilei de luni, 3 noiembrie, vor atinge pragul de 23 de grade Celsius. Meteorologii avertizează însă că această "vară" de Brumar nu va dura. De marți, 4 noiembrie, un front atmosferic rece va traversa țara, aducând o răcire semnificativă, ploi și chiar primele ninsori la altitudini mari.

Săptămâna 3-9 noiembrie 2025 debutează sub semnul unui regim termic mult mai ridicat decât normalul perioadei. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că prima zi a săptămânii va fi caracterizată de valori demne de luna septembrie, o situație neobișnuită pentru vremea în România la această dată.

Cu toate acestea, de marți, vremea se schimbă radical. Un front atmosferic rece va aduce o scădere a temperaturilor cu peste 8-10 grade Celsius în majoritatea regiunilor, valorile apropiindu-se de normalul climatologic. Capitala nu face excepție, iar prognoza detaliată pentru vremea în București indică o scădere la fel de abruptă după o zi de luni excepțional de caldă.

Luni, 3 noiembrie: Maxime de 23 de grade și ploi spre seară

Ziua de luni, 3 noiembrie, va fi cea mai caldă din acest interval. Vremea va fi predominant frumoasă în regiunile sudice și estice, cu maxime ce se vor încadra, la nivelul întregii țări, între 15 și 23 de grade Celsius. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în depresiuni, iar cele mai ridicate în sudul extrem. Nopțile rămân, de asemenea, calde pentru această dată, cu minime ce se vor situa între 4 și 12 grade.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă în Banat, Crișana și Maramureș, nebulozitatea se va accentua treptat, iar spre seară și în cursul nopții va ploua slab. Aria ploilor se va extinde ulterior și va cuprinde local Transilvania și Moldova, și pe arii mai restrânse restul teritoriului. La altitudini de peste 1.700 de metri, meteorologii anunță că precipitațiile se vor transforma trecător în lapoviță și ninsoare.

În zonele joase din sud, est și în depresiuni, dimineața vor exista condiții de ceață. Vântul va sufla slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare la munte, în vestul și estul teritoriului, cu viteze la rafală de 40-45 km/h.

Vremea în București, luni, 3 noiembrie

În Capitală, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit. Maxima termică se va situa în jurul valorii de 19-20 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 8-10 grade. Cerul va fi variabil, deși în primele ore ale dimineții există condiții de nebulozitate joasă sau ceață. Spre seară și noaptea, cerul se va înnora, iar probabilitatea de a ploua slab va fi în creștere.

Marți, 4 noiembrie: Răcirea bruscă se instalează

De marți, frontul atmosferic rece își intră în drepturi. Răcirea va fi semnificativă în toată țara. Maximele termice vor scădea dramatic, ajungând să se situeze între 9 și 11 grade Celsius. Vremea va fi în general închisă și se vor semnala ploi slabe în majoritatea regiunilor.

Miercuri, 5 noiembrie – Duminică, 9 noiembrie

După șocul termic de marți, regimul termic se stabilizează de miercuri, însă la valori mult mai scăzute, apropiate de cele specifice perioadei. Mijlocul săptămânii aduce o vreme relativ stabilă, dar rece. Maximele se vor încadra, în general, între 11 și 13 grade Celsius. Nopțile devin considerabil mai reci, cu minime care vor coborî spre 2-4 grade Celsius, apropiindu-se de pragul înghețului în depresiuni și la munte. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar ziua de joi, 6 noiembrie, se anunță a fi cea mai însorită din interval.

Spre weekend, sâmbătă, 8 noiembrie, crește probabilitatea pentru averse slabe de ploaie, în timp ce ziua de duminică, 9 noiembrie, se anunță a fi parțial însorită, cu valori termice similare.

Pe scurt, săptămâna 3-9 noiembrie debutează cu o zi excepțional de caldă, dar ne oferă rapid o tranziție abruptă către o vreme normală de toamnă târzie, cu temperaturi scăzute pe timpul nopții și un regim pluviometric deficitar în majoritatea zonelor, cu excepția ploilor aduse de frontul rece de luni noaptea și marți.