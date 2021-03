Medic de la Spitalul Colentina, reacție la tratamentul dr. Flavia Groșan: Este o schemă de bun-simț. O folosim de zeci de ani | VIDEO

Medicul Flavira Groșan a propus o schemă de tratament pentru COVID-19 diferită față de cea aprobată de Ministerul Sănătății, iar ideile ei au stârnit păreri pro și contra în ultimele zile. Mai mulți medici din România consideră adecvată schema de tratament, în timp ce alte cadre medicale sunt de părere că pacienții trebuie să fie tratați cu medicația acceptată.

”Nu vorbim despre pro sau contra, vorbim de pacienți. În medicină, întotdeauna, trebuie să avem în vedere pacientul. (...) Tratamentul doamnei doctor merge la pacienți fără complicații. În ATI primim cazuri cu afectare pulmonară peste 70%, la care trebuie să le dăm anestezie. Deci deja vorbim de lucruri diferite.

Schema de tratament a doamnei doctor este o schemă de bun-simț, pe care o folosim de zeci de ani la infecțiile respiratorii și pneumoniile virale simple. Trebuie să se înțeleagă că această boală este nouă. Pe mapamond foarte multă lume încearcă diferite tratamente”, a declarat dr. Laura Zarafin.

„Vorbim, după părerea mea, de aceeași boală, dar în situații diferite. Aceasta este opiniea mea de medic anestezist, cu o vechime de 28 de ani. Nu trebuie să ne pierdem încrederea în medicii noștri. Suntem oricum epiozați, suntem foarte puțini, trebuie să facem față unui val, fie că vrem sau nu.

Eu nu sunt panicată. Nu are ce să caute în spital un pacient care nu are nevoie de oxigen. Poate fi tratat de medicul de familie sau de medicul pneumolog. Din păcate, 5% dintre cei infectați ajung într-o stare extrem de gravă, că de aceea există terapie – intensivă. Noi nu am fost inventați ca să omorâm oameni”, a declarat dr. Laura Zarafin, medic ATI la Spitalul Colentina, pentru Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal