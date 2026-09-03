După CM 2026, suma transferurilor din perioada verii a atins 3,3 miliarde de dolari. Cât a cheltuit România și cât a câștigat

Jucătorii care au participat la Cupa Mondială 2026 au generat peste 3,3 miliarde de dolari din taxe de transfer internaționale în timpul perioadei din mijlocul anului (1 iunie - 2 septembrie), care s-a încheiat recent, a anunțat FIFA, joi. Peste 260 de jucători din 47 de țări, participanți la Cupa Mondială, și-au schimbat cluburile în această perioadă, scrie Reuters.

Vedetele Cupei Mondiale 2026 au generat 3,3 miliarde de dolari din transferuri în perioada verii. Câți bani a cheltuit România

Aceste transferuri reprezintă peste o treime din suma record de 9,89 miliarde de dolari cheltuită pe transferuri internaționale în fotbalul masculin, potrivit organismului de conducere al fotbalului la nivel mondial.

„Peste 12.500 de transferuri internaționale au fost înregistrate în întreaga lume, stabilind totodată un nou record pentru numărul de transferuri într-o perioadă de mijloc de an”, a precizat FIFA într-un studiu.

Cheltuielile exorbitante au avut loc după ce Spania a câștigat Cupa Mondială în iulie, evidențiind modul în care performanțele pe cea mai mare scenă a fotbalului au contribuit la creșterea cheltuielilor record pe piața globală.

Mai mulți jucători de profil înalt au obținut transferuri mari în această perioadă, inclusiv mijlocașul spaniol Rodri, de la Manchester City la Barcelona, și extrema franceză Bradley Barcola, de la Paris Saint-Germain la Liverpool.

Fotbalul feminin a înregistrat, de asemenea, recorduri, cheltuielile pentru transferuri internaționale dublându-se față de 2025, ajungând la 28,6 milioane de dolari, a anunțat FIFA.

„Un total de 1.406 transferuri internaționale au fost înregistrate în fotbalul feminin profesionist – cel mai mare număr înregistrat vreodată și o creștere de 19,2% față de recordul anterior”, a declarat FIFA.

Cluburile engleze au condus clasamentul cheltuielilor pe piețele internaționale de transferuri masculine și feminine, înregistrând 3,02 miliarde de dolari în taxe de transfer la masculin și 8,0 milioane de dolari în fotbalul feminin.

Conform FIFA, în perioada de transferuri din această vară, România, la nivel de cluburi, a făcut peste 300 de transferuri internaţionale: 183 de jucători au venit, 132 de jucători au plecat. Astfel, s-au cheltuit 9.45 milioane de dolari şi s-au încasat 23.5 milioane de dolari.