Federaţia din Argentina, implicată într-un scandal înaintea meciului cu Elveţia de la CM 2026. FBI suspectează o spălare de bani în SUA

1 minut de citit Publicat la 18:20 09 Iul 2026 Modificat la 18:20 09 Iul 2026

FBI suspectează Federaţia din Argentina de spălare de bani în SUA. Sursă: Getty Images

Federația Argentiniană de Fotbal este vizată de o anchetă FBI pentru suspiciuni de fraudă bancară și spălare de bani în Statele Unite ale Americii. Departamentul de Justiție al Statelor Unite și FBI-ul au inițiat o anchetă preliminară vizând federaţia sud-americană și pe președintele acesteia, Claudio Tapia, în legătură cu posibile nereguli financiare. Autoritățile verifică dacă sutele de milioane de dolari vehiculate prin intermediul băncilor americane constituie spălare de bani sau fraudă electronică în perioada desfășurării Cupei Mondiale 2026, notează Goal.com.

Potrivit publicaţiilor La Nación și Terra, procurorii federali și agenții FBI au început să audieze martori cu privire la operațiunile financiare ale Federaţiei din Argentina în Statele Unite.

Ancheta vizează modul în care organizația, condusă de președintele Claudio Tapia, și-a structurat acordurile comerciale internaționale. Autoritățile analizează dacă AFA și TourProdEnter LLC, o companie care gestiona încasările aferente contractelor asociației în străinătate, au fost implicate în activități ce ar putea fi calificate drept spălare de bani sau fraudă bancară sub incidența legislației americane.

În prezent, anchetatorii urmăresc traseul a peste 300 de milioane de dolari legați de aceste tranzacții internaționale, fonduri care au circulat prin intermediul mai multor instituții bancare.

Ce suspectează autorităţile americane

În timp ce Argentina obținea o victorie cu 3-2 în fața Egiptului în optimile de finală ale Cupei Mondiale, ancheta juridică desfășurată în afara terenului se intensifica. Anchetatorii au avut recent o întâlnire de trei ore, prin videoconferință, cu omul de afaceri Guillermo Tofoni, la Miami. Autoritățile caută în mod activ martori care dețin informații directe despre evenimentele petrecute în timpul mandatelor lui Tapia și Pablo Toviggino.

Anchetatorii examinează tranzacții derulate prin conturi deschise la Citibank, Bank of America și JP Morgan. Investigația urmărește să stabilească dacă aceste operațiuni financiare, efectuate într-o perioadă în care Argentina aplica restricții valutare stricte, au încălcat legislația federală.

Referindu-se la ancheta preliminară desfășurată de Departamentul de Justiție și FBI, Tomas Regalado, ambasador al Federaţiei din Argentina în America de Nord, a cerut cu fermitate respectarea prezumției de nevinovăție.

El a declarat: "O simplă anchetă nu stabilește responsabilitatea sau vinovăția”.

Până în prezent, nu au fost formulate acuzații oficiale în Statele Unite, întrucât procurorii încă evaluează dacă există suficiente dovezi pentru a iniția un proces penal.

Naţioana Argentinei va juca împotriva Elveţiei, în sferturile Cupei Mondiale 2026, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 04.00, în direct la Antena 1 şi pe Antena PLAY.