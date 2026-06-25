Meciuri decisive în trei grupe de la Cupa Mondială 2026, joi. Ce țări joacă, de la ce oră, și ce partide sunt transmise la Antena 3 CNN

Imagine de la meciul Olanda - Suedia de la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

Faza grupelor de la Cupa Mondială 2026 a intrat în etapa decisivă, când se joacă, în paralel, ambele meciuri dintr-o singură grupă, pentru a forța echipele să joace pentru calificare. Astfel, joi seară se jor juca două meciuri, în timp ce peste noapte fanii fotbalului vor avea parte de alte patru partide.

Curacao - Coasta de Fildeș se joacă joi seară, de la ora 23:00, și se vede în direct pe Antena 3 CNN. Coasta de Fildeș este pe locul 2 în Grupa E, cu 3 punte, în timp ce Curacao este pe locul 4, cu un singur punct.

Ecuador - Germania se joacă de la aceeași oră și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Germania este deja calificată în 16-imile Cupei Mondiale 2026, fiind pe primul loc cu 6 puncte, în timp ce Ecuadorul se află pe locul 3, cu un singur punct.

Japonia - Suedia se joacă în noaptea de joi spre vineri, de la ora 2:00, și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Japonia se află pe locul 2 în Grupa F, cu 4 puncte, în timp ce Suedia se află pe locul 3, cu 3 puncte.

Tunisia - Olanda se joacă de la aceeași oră și se vede în direct pe Antena 3 CNN. Tunisia se află pe locul 4 în grupă, cu 0 puncte (eliminată matematic din competiție), în timp ce Olanda se află pe primul loc, cu 4 puncte.

Paraguay - Australia se joacă în noaptea de joi spre vineri, de la ora 5:00, și se vede în direct pe Antena 3 CNN. Paraguay ocupă locul 3 în Grupa D, cu 3 puncte, în timp ce Australia este pe 2, tot cu 3 puncte.

Turcia - SUA se joacă de la aceeași oră și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Turcia se află pe locul 4 în grupă, cu 0 puncte (eliminată matematic din competiție), în timp ce SUA s-a calificat deja în 16-imile Cupei Mondiale 2026, fiind pe locul 1 cu 6 puncte.