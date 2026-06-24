Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, va lipsi la meciul cu Norvegia, de la CM 2026, după ce mama lui a murit

<1 minut de citit Publicat la 23:47 24 Iun 2026 Modificat la 23:47 24 Iun 2026

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, va lipsi la meciul cu Norvegia. Sursa foto: Hepta

Selecţionerul Franței, Didier Deschamps, va rata ultimul meci al echipei sale din grupele Cupei Mondiale 2026, împotriva Norvegiei, după ce s-a întors acasă în urma decesului mamei sale, a anunțat marți Federația Franceză de Fotbal, preluată de France24.

Antrenorul secund Guy Stephan va prelua conducerea naţionalei, deja calificată în 16-imi.

Selecționerul Franței, Didier Deschamps, se va întoarce acasă după moartea mamei sale și va rata ultimul meci al echipei sale din Grupa I a Cupei Mondiale împotriva Norvegiei, a anunțat marți Federația Franceză de Fotbal.

„Didier Deschamps nu va putea fi pe banca de rezerve vineri pentru ultimul meci din Grupa I”, a anunţat Federația franceză într-un comunicat.

„Antrenorul a avut experiența dureroasă de a afla în această dimineață de moartea mamei sale. El se va întoarce în Franța pentru a participa la înmormântare", se mai precizează în comunicat.

Acesta este ultimul turneu al lui Deschamps la cârma naționalei Franței. În cei 14 ani de mandat, Franța a câștigat Cupa Mondială din 2018, dar a pierdut atât finala Cupei Mondiale din 2022 – la loviturile de departajare, în fața Argentinei –, cât și finala Euro 2016, în fața Portugaliei.