7 echipe s-au calificat deja în șaisprezecimile de finală de la Cupa Mondială 2026

<1 minut de citit Publicat la 10:07 24 Iun 2026 Modificat la 10:10 24 Iun 2026

Argentina lui Messi, campioane en-titre, se numără printre cele 7 echipe deja calificate în faza eliminatorie a Cupei Mondiale. Foto: Getty Images

Echipa Columbiei a devenit miercuri a șaptea echipă calificată deja în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins RD Congo cu 1-0, într-un meci din Grupa K a turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.

La finalul celei de-a doua etape a fazei grupelor de la Cupa Mondială, cele șapte echipe calificate deja în faza eliminatorie a șaisprezecimilor de finală sunt următoarele:

Mexic (calificată de pe primul loc, în Grupa A)

SUA (calificată de pe primul loc, în Grupa D)

Germania (calificată de pe primul loc în Grupa E)

Franța (Grupa I)

Norvegia (Grupa I)

Argentina (calificată de pe primul loc în Grupa J)

Columbia (Grupa K)

De asemenea, după a doua etapă a fazei grupelor, cinci echipe au fost eliminate din competiție și nu mai au, matematic, nicio șansă de calificare, în șaisprezecimile Cupei Mondiale de fobal. Acestea sunt: Haiti (Grupa C), Turcia (Grupa D), Tunisia (Grupa F), Iordania (Grupa J) și Panama (Grupa L).