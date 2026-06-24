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7 echipe s-au calificat deja în șaisprezecimile de finală de la Cupa Mondială 2026

M.L.
<1 minut de citit Publicat la 10:07 24 Iun 2026 Modificat la 10:10 24 Iun 2026
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Messi
Argentina lui Messi, campioane en-titre, se numără printre cele 7 echipe deja calificate în faza eliminatorie a Cupei Mondiale. Foto: Getty Images

Echipa Columbiei a devenit miercuri a șaptea echipă calificată deja în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins RD Congo cu 1-0, într-un meci din Grupa K a turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.

La finalul celei de-a doua etape a fazei grupelor de la Cupa Mondială, cele șapte echipe calificate deja în faza eliminatorie a șaisprezecimilor de finală sunt următoarele:

  • Mexic (calificată de pe primul loc, în Grupa A)
  • SUA (calificată de pe primul loc, în Grupa D)
  • Germania (calificată de pe primul loc în Grupa E)
  • Franța (Grupa I)
  • Norvegia (Grupa I)
  • Argentina (calificată de pe primul loc în Grupa J)
  • Columbia (Grupa K)

De asemenea, după a doua etapă a fazei grupelor, cinci echipe au fost eliminate din competiție și nu mai au, matematic, nicio șansă de calificare, în șaisprezecimile Cupei Mondiale de fobal. Acestea sunt: Haiti (Grupa C), Turcia (Grupa D), Tunisia (Grupa F), Iordania (Grupa J) și Panama (Grupa L).

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Etichete: cupa mondiala 2026 SUA fotbal

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