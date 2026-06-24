7 echipe s-au calificat deja în șaisprezecimile de finală de la Cupa Mondială 2026

Echipa Columbiei a devenit miercuri a șaptea echipă calificată deja în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins RD Congo cu 1-0, într-un meci din Grupa K a turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.
La finalul celei de-a doua etape a fazei grupelor de la Cupa Mondială, cele șapte echipe calificate deja în faza eliminatorie a șaisprezecimilor de finală sunt următoarele:
- Mexic (calificată de pe primul loc, în Grupa A)
- SUA (calificată de pe primul loc, în Grupa D)
- Germania (calificată de pe primul loc în Grupa E)
- Franța (Grupa I)
- Norvegia (Grupa I)
- Argentina (calificată de pe primul loc în Grupa J)
- Columbia (Grupa K)
De asemenea, după a doua etapă a fazei grupelor, cinci echipe au fost eliminate din competiție și nu mai au, matematic, nicio șansă de calificare, în șaisprezecimile Cupei Mondiale de fobal. Acestea sunt: Haiti (Grupa C), Turcia (Grupa D), Tunisia (Grupa F), Iordania (Grupa J) și Panama (Grupa L).