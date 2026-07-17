Starmer cere anchetă FIFA după ce jucătorii Argentinei au afișat un banner despre Insulele Falkland, la meciul cu Anglia, de la CM 2026

Starmer cere anchetă FIFA după ce jucătorii Argentinei au afișat un banner despre Insulele Falkland. FOTO: Getty Images

Premierul britanic Keir Starmer susține că FIFA ar trebui să-i ancheteze pe jucătorii Argentinei care au afișat, după meciul cu Anglia din semifinalele CM 2026, un banner ce conţinea un mesaj politic în sprijinul revendicărilor țării lor asupra Insulelor Falkland, notează The Guardian.

Starmer, care a urmărit meciul în timp ce călătorea cu trenul spre Ucraina, ultima sa vizită în străinătate în calitate de prim-ministru, a susținut solicitarea lui Peter Kyle, ministrul pentru afaceri, ca FIFA să investigheze eventualele încălcări ale regulamentului.

După victoria cu 2-1 a Argentinei într-un meci marcat pe alocuri de tensiuni, disputat miercuri la Atlanta, unii jucători au afișat un banner pe care scria „Las Malvinas son Argentinas”, folosind denumirea utilizată de țară pentru insulele din Atlanticul de Sud.

Solicitat să transmită reacția lui Starmer cu privire la acel banner, purtătorul lui de cuvânt a spus: „Poate că nu am câștigat Cupa Mondială 2026, dar Insulele Falkland sunt cu siguranță ale noastre. Poziția noastră rămâne neschimbată. Dreptul la autodeterminare le aparține locuitorilor insulelor, iar angajamentul nostru față de Falkland nu se va clătina niciodată.

În sens mai larg, eventualele măsuri țin de competența FIFA, însă a fost o Cupă Mondială fantastică și am susținut constant că politica nu trebuie să se amestece în fotbal".

Anterior, în cursul zilei de joi, Kyle a declarat pentru BBC că bannerul a reprezentat „o încălcare flagrantă a regulilor care interzic implicarea politicului în fotbal”.

Reacţia FIFA

El a adăugat: „Unul dintre principiile fundamentale ale Cupei Mondiale este separarea politicii de fotbal. Aceasta este acum o chestiune care ține de FIFA. Mă aștept ca FIFA să își desfășoare ancheta cu rigurozitate.” Purtătorul de cuvânt al premierului a declarat că Starmer a susținut afirmațiile lui Kyle, prin care acesta cerea FIFA să efectueze o anchetă.

Într-un comunicat, FIFA a precizat: „Conform procedurii standard, comisia disciplinară independentă a FIFA analizează în prezent rapoartele de meci și evaluează circumstanțele relevante înainte de a decide asupra unor eventuale măsuri ulterioare, în baza Codului Disciplinar al FIFA".

În 2024, jucătorii spanioli Rodri și Álvaro Morata au fost suspendați pentru un meci de către UEFA după ce au scandat „Gibraltarul este spaniol” în timpul festivităților de la Madrid, organizate în urma victoriei împotriva Angliei în finala Campionatului European din acel an.

Era de aşteptat că semifinala ar putea reaprinde disputele legate de Insulele Falkland. Războiul din 1982 s-a soldat cu peste 900 de morți.