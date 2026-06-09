Suporterii care vor să-şi vadă numele pe ecranele uriaşe ale stadioanelor de la CM 2026 vor trebui să plătească o taxă de 79 de dolari

Taxă de 79 de dolari pentru afişarea numelui pe tabelă, la CM 2026. Sursa foto: Getty Images

FIFA va percepe o taxă de 79 de dolari pentru ca suporterii să-și afișeze numele pe ecranele uriaşe din stadioanele Cupei Mondiale 2026, înainte de startul partidelor, notează NY Times.

Prin programul său „Super Shoutout”, FIFA a listat toate cele 72 de meciuri din faza grupelor de la turneul din această vară, iar fanii pot plăti 79 de dolari (fără taxe) pentru ca numele lor să fie afișat pe tabela de marcaj a stadionului.

Ideea forului mondial promovează un „interval orar de afișare” pe care îl poţi rezerva, astfel încât numele tău să apară „în timpul meciului” și „la momentul potrivit în jocul potrivit”, termenii prevăd că „Super-Afișările vor fi afișate înainte de meci” și „nu vor fi afișate în timpul meciului live”.

FIFA a adăugat că „disponibilitatea este limitată și procesată în ordinea sosirii” și că „durata exactă și plasarea nu sunt garantate”.

Utilizatorii nu pot selecta un interval orar pentru ca numele lor să apară în etapa inițială de achiziție.

Instituţia a mai spus că afișarea numelui este „destinată exclusiv experienței de pe stadion” și că nu garantează „vizibilitatea pentru toți participanții sau includerea în transmisiuni, acoperire digitală sau alte media”.

Cum te înscrii în campanie

Programul listează toate cele 72 de meciuri din faza grupelor și le solicită utilizatorilor să selecteze echipa pe care o susțin în meci și câte sloturi de tip „shoutout” doresc să achiziționeze. Există un maxim de patru per comandă, prin urmare, patru sloturi de tip „shoutout” ar costa 316 USD (înainte de taxe). Utilizatorii își introduc apoi numele, filtrat cu limbajul neadecvat, și sunt obligați să deruleze prin termeni și notificarea de confidențialitate înainte de a continua comanda.

Sloturile de tip „shoutout” sunt retrase din vânzare cu 72 de ore înainte de începerea meciului, iar cardurile de credit nu sunt debitate până când „shoutout”-ul nu este aprobat la discreția exclusivă a FIFA.

FIFA a fost criticată în legătură cu taxele din perioada premergătoare Cupei Mondiale 2026, în special în ceea ce privește prețurile biletelor. Forul a justificat prețurile cu două motive principale: ca o reflectare a pieței nord-americane, unde oamenii plătesc sute de dolari pentru a participa la evenimente sportive, și că veniturile ar fi reinvestite în fotbalul din întreaga lume.

Prețurile „extrem de mari” ale biletelor au făcut obiectul unei plângeri oficiale și al Comisiei Europene, în timp ce Football Supporters Europe a descris prețurile drept o „trădare monumentală a tradiției Cupei Mondiale”.