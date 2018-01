Agentie SEO, SEO in-house sau SEO pe cont propriu - Ce ar trebui sa alegi?

Cand vine vorba de construirea si implementarea unei strategii de optimizare SEO pentru business-ul tau online, ai trei optiuni: fie te ocupi tu insuti de aceasta sarcina, fie angajezi un specialist SEO full-time, fie alegi sa lucrezi cu o agentie SEO profesionista.

Iata care sunt avantajele si dezavantajele pentru fiecare scenariu:

1) Optimizarea SEO facuta pe cont propriu

Optimizarea SEO facuta pe cont propriu poate fi o optiune, mai ales daca ai un website simplu, pe care abia l-ai lansat. Poti apela la resursele online pentru a invata fundamentele SEO de unul singur si a le aplica in optimizarea continutului site-ului dupa anumite cuvinte cheie, precum si pentru a-ti construi un profil de backlinkuri. De altfel, este si cea mai accesibila optiune din punct de vedere financiar.

Ocupandu-te pe cont propriu de optimizarea SEO a site-ului tau, vei reusi sa eviti costurile pe care le implica angajarea cu norma intreaga a unui specialist sau o colaborare cu o agentie SEO. Insa, dezavantajul major consta in faptul ca nu vei beneficia de experienta si profesionalism, lucru care se va reflecta, cu siguranta, in rezultatele pe care le vei avea, mai ales in ceea ce priveste rata de conversie. Este adevarat ca poti obtine o crestere a traficului organic ocupandu-te singur de optimizarea SEO a site-ului, insa numai o agentie SEO iti poate aduce si o crestere a vanzarilor in urma traficului obtinut.

In plus, optimizarea SEO ca la carte necesita timp. Daca te vei ocupa singur de acest lucru, cand vei mai avea timp sa te ocupi si de celelalte aspecte importante ale business-ului tau? Ziua are doar 24 de ore, iar ocupandu-te singur de toate sarcinile pe care le implica antreprenoriatul online, vei ajunge sa le tratezi superficial.

2) Angajarea unui specialist SEO full time

O alta optiune este sa angajezi un specialist SEO in-house, cu norma intreaga. In cazul in care chiar ai norocul de a angaja un specialist SEO care stie ce face, acesta va avea experienta si cunostintele necesare pentru a-ti propulsa site-ul in pozitii de top in Google, dedicand 8 ore pe zi acestui aspect. Bineinteles, va trebui sa suporti costurile salariale aferente, care sunt destul de mari.

Insa, trebuie sa iei in considerare un lucru: in cazul in care specialistul respectiv nu aduce rezultatele dorite, va fi destul de greu sa intrerupi colaborarea cu acesta, mai ales din punct de vedere juridic, iar salariul tot va trebui sa il platesti. In plus, un angajat full-time este susceptibil la a se plafona, pe principiul "timpul trece, leafa merge". Asa ca riscul de a nu beneficia de servicii SEO de calitate este destul de mare daca alegi sa angajezi un specialist in-house cu norma intreaga.

3) Colaborarea cu o agentie SEO profesionista

O agentie SEO profesionista vine cu avantajul unei experiente solide in urma colaborarii cu o diversitate mare de tipuri de business.

Agentiile SEO care nu sunt la curent cu ultimele tendinte din domeniu nu supravietuiesc prea mult timp pe piata, rezultatele si recomandarile fiind elementele care le fac sa se distinga de competitie. Asadar, o agentie SEO se va stradui sa obtina cele mai bune rezultate posibile pentru ca business-ul tau sa aiba succes in mediul online.

Un alt avantaj important in a lucra cu o agentie SEO profesionista consta in faptul ca stii exact pentru ce scoti bani din buzunar. O agentie SEO redutabila va realiza, initial, un audit pentru site-ul tau, apoi va elabora o strategie SEO care va include task-uri specifice lunare, cu costurile aferente. De asemenea, aceasta iti va prezenta un raport lunar care va include activitatile realizate precum si evaluarea rezultatelor. Pe termen lung, este mult mai avantajos decat sa angajezi un specialist full-time.

Iata cateva dintre cele mai importante servicii pe care ti le poate oferi o agentie SEO:

1) Optimizare SEO on page

Optimizarea SEO on page se focuseaza asupra site-ului tau si continutului acestuia, incluzand si aspecte tehnice precum imbunatatirea vitezei de incarcare, optimizarea meta tagurilor si a continutului paginilor, experienta utilizatorului, arhitectura de linkuri, etc.

2) Optimizare SEO off page

Optimizarea off page se refera la elementele externe care influenteaza pozitiile site-ului in Google. Elementul cel mai important al acesteia este construirea profilului de backlinkuri si crearea de continut optimizat SEO pe alte site-uri cu autoritate, sub forma de comunicate, advertoriale si articole de blog.

3) Research de cuvinte cheie

Research-ul de cuvinte cheie consta in centralizarea celor mai importante cuvinte cheie pentru domeniul business-ului tau, dupa criterii precum relevanta, numarul cautarilor si nivelul competitiei, urmand ca acestea sa fie utilizate la optimizarea on page si off page.

4) Management si marketing de continut

Agentia SEO planifica strategia de continut, creeaza articole de blog, comunicate de presa, advertoriale, si analizeaza cum pot fi acestea plasate cat mai eficient pentru a atrage trafic organic catre site-ul tau.