Andrei Caramitru: „Suntem la începutul unei crize similare cu criza din Grecia”

România are o datorie publică de 1.121 miliarde de lei. Foto: Agerpres

Analistul economic Andrei Caramitru a declarat, la Antena 3 CNN, că România se află în pragul unei crize similare cu cea din Grecia din 2009 și țara noastră nu își permite să devieze de la cursul reducerii deficitului stabilit de Guvernul Bolojan. În opinia economistului, trei reforme trebuie realizate pentru a reduce risipa: cea a administrației publice, combaterea evaziunii fiscale și reforma companiilor de stat.

Andrei Caramitru a explicat că similar Greciei în 2009, în prezent România are datorii foarte mari pentru care plătește dobânzi uriașe.

„Mă uit foarte cinic la ce se întâmplă. Din păcate, am trecut prin criza grecească, că am fost implicat ca și consultant pentru băncile străine care erau acolo. Suntem la începutul unei crize similare cu criza din Grecia, ca să simplific. Ei aveau datorii un pic mai mari decât noi, dar dobânzi mai mici. Deci tot pe-acolo suntem. Ce s-a întâmplat? Au început cu pachete, au făcut pachetele certându-se toți așa cum ne certăm acum, că nimeni nu vrea să fie tăiat, nici din stânga, nici din dreapta, nici camarila XYZ, s-au certat o perioadă, au reușit să ducă până la un punct ok după trei ani. Dup-aia ce a gândit sistemul de acolo? A zis 'domne punem pe unii extremiști așa, mai antiglobaliști, dar marxiști, și ca să ne asigurăm că nu mai vin globaliștii de la Bruxelles au zis facem referendum' și dup-aia ce s-a întâmplat? Toți banii au fugit”, a declarat economistul.

Caramitru a subliniat că indiferent cine este premierul României o certitudine nu poate fi contestată: lunar, România se împrumută pentru a putea plăti pensii și salarii. În opinia economistului este nevoie de trei reforme profunde pentru a eficientiza statul și a reduce risipa din bani publici.

„Eu dacă m-aș uita la problema asta aș pune trei lucruri pe masă, care sunt marile probleme ale țării ăsteia. Una e reforma administrativă pentru că avem niște cheltuieli care au fost scăpate complet de sub control. A doua e evaziunea fiscală, care este imensă și a treia reformă a firmelor de stat, închise dacă pierd bani”, a explicat analistul economic.

Caramitru a explicat și cum a ajuns România la o datorie publică de 1.121 miliarde de lei, o sumă care depăşeşte 60% din PIB. Practic, statul a îndatorat fiecare român cu suma de 59.000 de lei, adică aproximativ 12.000 de euro.

„Au fost patru zone în care s-au dus banii ăștia. Suntem într-o situație nasoală și trebuie să vorbim pe cifre. S-au dus pe pensii mărite, 20,30, 40%, câteva sute de lei la un amărât nu pare foarte mult, dar înmulțit cu 5 milioane e enorm, pe salarii mărite la stat, număr de bugetari în plus, 100.000, și pe infrastructura mare, programele Anghel Saligny și PNDL”, a spus Caramitru.

Acesta a arătat, de asemenea, că România a fost în pragul falimentului în urmă cu un an.

„Între cele două tururi, când Nicușor Dan avea 20% și George Simion avea 40%, ce s-a întâmplat? Toată lumea s-a speriat. Nu doar noi. S-au speriat finanțatorii, 2 miliarde ieșeau din țară zilnic. Și atunci BNR a ars un miliard să compeneseze parțial și mai aveam 20-30 de zile și dădeam faliment”, a spus Caramitru, subliniind că România nu poate devia de la traseul reducerii deficitului bugetar.